El Niño: USA's 51st state or a climate change indicator?

El Niño is a natural climate pattern that occurs in the central tropical Pacific Ocean. It is characterized by an increase in sea surface temperature, which can have significant impacts on weather patterns around the world. The current El Niño is considered to be developing, with a 0.5°C increase in sea surface temperature over the past few months.

Først var det Grønland: Nu deler Trump billede af nyt land som USA’s 51. delstat Mere præcist, så hviler blikket på temperaturen i det centrale tropiske Stillehav, også kaldet El Niño -regionen.

Stiger overfladetemperaturen med over 0,5 °C over normalen – og over flere måneder, har vi en såkaldt El Niño. Stiger temperaturen med mere end 2 °C er det en ’meget kraftig’ El Niño. Martin Stendel, klimaforsker ved Nationalt Center for Klimaforskning på DMI, har fulgt udviklingen i Stillehavet længe og bekræfter, at en kraftig El Niño er under udvikling: ‘Vi kan allerede se en opvarmning i det tropiske Stillehav nu.

Overfladetemperaturen er cirka 0,5°C over det normale, og alle prognoser er enige om, at opvarmningen fortsætter de kommende måneder. Der findes meget varmt vand i dybden af oceanet i El Niño-regionen, som når overfladen de kommende måneder, men vi kan endnu ikke sige præcis, hvor kraftig en El Niño, der er under udvikling, men prognoserne ser ud til at være enige i en kraftig – måske meget kraftig El Niño kan dannes hen over de kommende måneder’ 0,5 °C grader lyder ikke af meget, men det er nok til at ændre på havets cirkulation, og det er så omfattende og langvarigt, at det også påvirker atmosfærens cirkulation og ændrer veletablerede vejrmønstre langt væk.

’Vi er kun i april måned, og El Niño skal først etableres, og herefter går der flere måneder, før atmosfæren begynder at reagere på det. Men den globale gennemsnitstemperatur ligger allerede blandt de tre højeste, så en kraftig El Niño kan meget vel blive udslagsgivende og gøre 2026 meget varm, og måske 2027 til det varmeste år nogensinde målt. Igen.

’ Ifølge Martin Stendel kan forsinkelsen i atmosfæren betyde, at mens 2026 vil blive påvirket i nogen grad kan vi forvente, at særligt 2027 kan sætte nye temperaturrekorder globalt. Niño er mange. De mere eller mindre faste passatvinde svækkes, og fordelingen af nedbør og varme ændres radikalt. El Niño er blandt andet kendt for at give oversvømmelser i Sydamerika og tørke i Australien, og i Atlanterhavet ses ofte færre tropiske storme.

Hvis vi vender blikket mod Europa, så er nogle af tydeligste effekter af El Niño, at Middelhavsregionen ofte får en tør og varmere sommer end normalt. I Skandinavien er afstanden til El Niño-regionen en del større, og mange andre faktorer har indflydelse på vejrets udvikling. Så her er effekten knap så entydig. El Niño giver et skub til klodens temperaturen, som kommer oven i den gradvise globale opvarmning.

På trods af, at El Niño i sig selv kun er midlertidig, vil den ekstra varme på kloden alligevel resultere i mere intense vejrekstremer som tørke og kraftig regn, som kan ramme mange steder i verden,” siger Adrian Lema, afdelingschef på DMI og leder af Nationalt center for Klimaforskning





DagensDk / 🏆 9. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

El Niño Climate Change Temperature Pacific Ocean Weather Patterns

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

40 år gammel mordgåde opklaret: Overgav sig i MexicoEn anden mand nåede at blive dømt for drab på 16-årig pige i USA

Read more »

USA's Opioid-krise truer Danmark: Retsordfører frygter en ny opioid-kriseDen amerikanske opioid-krise truer Danmark, hvor forbruget af opioider blandt unge er steget. Retsordfører Mai Mercardo frygter, at Danmark kan opleve en ny opioid-krise, hvor boligområder bliver ødelagt af opioider. Mai Mercardo ønsker at bringe mere opmærksomhed på mennesker, der plages af opioid-misbrug, og har planer om at stramme loven for at bekæmpe opioiddelealing.

Read more »

Ruslands udenrigsminister afviser, at der sker 'ingenting' mellem USA og Rusland - mener 'noget' godt finder stedDen russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, afviser, at der sker 'ingenting' i forholdet mellem USA og Rusland, og han mener, at der 'noget' godt finder sted, trods kritiske sanktioner og amerikanske initiativer mod Rsloviks økonomi.

Read more »

Helle Thorning-Schmidt om cybersikkerhed: “Ikke en kamp mellem Europa og USA”Helle Thorning-Schmidt om cybersikkerhed: “Ikke en kamp mellem Europa og USA”

Read more »