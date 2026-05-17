El Niño og rekordvarme: Syditalien, Cypern og Spanien er særligt sårbare

Sommerferien i Sydeuropa kan hurtigt blive en evig jagt efter skygge, badevand og det næste sted med aircondition. Men denne sommer kan varmen blive særlig grov, når vejrfænomenet El Niño spreder rekordtemperaturer på hele kloden. Men visse steder er mere sårbare for ekstreme hedebølger. Sådan lyder advarslen fra Rasmus Benestad, der er klimaforsker ved Norges Meteorologiske Institut, til. Han peger på tre populære feriedestinationer, hvor der er 'stor fare' for temperaturer over 40 grader. Her er der tale om lande som Syditalien, Cypern og Spanien, hvor hobevis af danskere hvert af tilbringer sommeren. 'Hvor det allerede er varmt, bliver det nu varmere. Vi ser en klar tendens mod hyppigere og mere intense varmeperioder,' siger Rasmus Benestad til mediet. Disse steder vil der yderligere være større risiko for skovbrande, vandmangel og pres på sundhedsvæsnet.

Herhjemme 'Vi kan allerede se en opvarmning i det tropiske Stillehav nu,' siger Martin Stendel, klimaforsker ved Nationalt Center for Klimaforskning: 'Overfladetemperaturen er cirka 0,5 grader over det normale, og alle prognoser er enige om, at opvarmningen fortsætter de kommende måneder.





