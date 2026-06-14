El Niño: Klimafænomenet der påvirker hele verden

En dybdegående forklaring på El Niño-fænomenet, dets opdagelse, virkninger og sammenhæng med La Niña.

El Niño er et af de mest betydningsfulde klimafænomener på Jorden. Det opstår i Stillehavet og påvirker vejret over hele kloden. Fænomenet blev først observeret af peruvianske fiskere i 1800-tallet, der bemærkede, at en usædvanlig varm havstrøm ofte dukkede op omkring juletid.

De kaldte den El Niño, som betyder 'drengen' på spansk - en henvisning til Jesusbarnet. Denne varme strøm fortrænger det normalt kolde vand ud for Sydamerikas kyst, hvilket får fiskebestande som anchoveta til at forsvinde. Fænomenet har dog langt større konsekvenser end lokale fiskeriproblemer. Det kan føre til ekstremt vejr som voldsom regn i tørre områder som Atacamaørkenen eller alvorlig tørke i Indien og Sydøstasien.

Forskningen i El Niño tog fart i 1920'erne, da den britiske videnskabsmand Gilbert Walker opdagede en sammenhæng mellem lufttrykket over Stillehavet og vejret i fjerne egne. Han kaldte det Den Sydlige Oscillation. Senere, i 1960'erne, viste den norske meteorolog Jacob Bjerknes, at denne atmosfæriske svingning var tæt forbundet med havstrømmen El Niño. Han forklarede, at når passatvindene svækkes, bliver vandet i det ækvatoriale Stillehav varmere og bevæger sig mod Mellemamerika og derefter sydpå langs Sydamerikas kyster.

Denne kombination af oceaniske og atmosfæriske fænomener fik navnet El Niño-sydlig oscillation, eller ENSO. ENSO har tre faser: den varme fase (El Niño), den kolde fase (La Niña) og en neutral tilstand. La Niña bringer koldere vand end normalt og mere stabile vejrforhold i dele af Sydamerika, men kan også forårsage ekstremt vejr andre steder. De kraftigste El Niño-hændelser i det 20. århundrede fandt sted i 1982-83 og 1997-98.

De førte til massive oversvømmelser i Californien og Sydamerika samt tørke i Australien og Indonesien. I 2016 oplevede verden en af de stærkeste El Niño-hændelser nogensinde, der bidrog til global opvarmning. Ifølge NOAA (USA's nationale ocean- og atmosfæreadministration) er en ny El Niño i gang i 2024-2025, med potentielt kraftige konsekvenser for vejret globalt. Det viser, hvor vigtigt det er at forstå dette komplekse samspil mellem hav og atmosfære.

Forskere overvåger konstant havoverfladetemperaturer og lufttryk for at forudsige ENSO's udvikling og give tidlige advarsler til sårbare regioner. El Niño er et naturligt fænomen, men menneskeskabte klimaforandringer kan forstærke dets effekter, hvilket gør det endnu mere afgørende at studere og tilpasse sig





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El Niño ENSO Klima Stillehavet Vejrfænomen

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