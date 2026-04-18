El-flaskehals bremser grøn omstilling: Datacentre blokerer for el-lastbiler og industri

Datacentres enorme strømforbrug har skabt en kø til elnettet, der blokerer for elektrificering af tung transport og anden industriel udvikling i Danmark. Forskere og brancheorganisationer efterlyser politisk handling for at løse energikrisen og sikre Danmarks grønne ambitioner.

Kampen om elektricitet i Danmark når et kritisk punkt, da flere industrier, herunder tung transport , ser mod elektrificering. Imidlertid oplever danske virksomheder en betydelig forsinkelse i overgangen fra diesel til el. Årsagen er et totalt stop for tilslutninger til elnettet, primært drevet af det massive strømforbrug fra datacentre. Forskere og Green Power Denmark opfordrer nu politikerne til at intervenere.

De seneste år er Energinet, landets elnetselskab, blevet oversvømmet med ansøgninger om nettilslutninger. Disse ansøgninger, hvoraf datacentre tegner sig for cirka 40 procent af den samlede kapacitet ifølge Energinets egne tal, har ført til en fuldstændig stop for nye tilslutninger. Denne flaskehals udgør en alvorlig hindring for den grønne omstilling og for virksomheder, der ønsker at elektrificere deres drift. Datacentre, der kræver enorme mængder strøm, er blevet et centralt omdrejningspunkt i debatten. Mens potentialet for elektrificering i tung transport, som illustreret ved udstillingen af en el-lastbil på World of Volvo i Sverige i september 2024, er stort, bliver implementeringen hæmmet af manglende adgang til elnettet. Forskerne og Green Power Denmark understreger, at en politisk løsning er nødvendig for at bryde dødvandet og sikre, at Danmarks grønne ambitioner ikke strander. Diskussioner om datacentres rolle i den danske energiforsyning er komplekse. Selvom de kan bidrage til økonomisk vækst og teknologisk udvikling, medfører deres høje energiforbrug et betydeligt pres på elnettet. Nogle kilder peger på, at datacentre i USA har fået tilladelse til at opstille gasturbiner for at imødekomme deres energibehov, hvilket antyder mulige løsninger, der potentielt kunne anvendes i Danmark. Lokalplaner og kommunal godkendelse spiller en afgørende rolle i etableringen af datacentre, hvilket betyder, at de ikke kan opføres vilkårligt. Kommunalpolitikerne kan dog være påvirkelige, hvilket rejser spørgsmål om gennemsigtighed i beslutningsprocesserne. Debatten om datacentre og deres energiforbrug har også berørt spørgsmål om økonomisk profit og skatteunddragelse. Kritikere hævder, at mange datacentre, især de store internationale spillere som Apple, AWS og Microsoft, samt colocation-udbydere som Digital Realty og teleudbyderes datacentre, ikke nødvendigvis genererer overskud i Danmark på kort sigt. Argumentet er, at deres tilstedeværelse primært skyldes Danmarks infrastruktur og relativt billige strømpriser. Størstedelen af de milliarder, der investeres, menes at gå til IT-udstyr, der importeres, og at overskuddet potentielt placeres i lavskattelande. Dette rejser spørgsmål om den reelle langsigtede gevinst for Danmark. Dog er der indtægtsmuligheder i selve byggeriet af faciliteterne, især hvis dansk arbejdskraft anvendes. For at forstå virksomheders økonomiske drift er det vigtigt at se på resultatet før afskrivninger og renter, da store opstartsafskrivninger kan maskere den primære drifts indtjening i de tidlige faser. Selvom der ikke er nemt tilgængelig dokumentation for sundhedsskader relateret til gasturbiner i datacentre, er teknologien ikke ny. Gasmaskiner har længe været anvendt til elproduktion, herunder på biogasanlæg. Mens datacentre potentielt kunne drage fordel af at bruge gasturbiner, rejser deres massive energiforbrug fortsat bekymringer om Danmarks evne til at opfylde sine grønne mål og levere tilstrækkelig strøm til andre sektorer som tung transport. Fremtiden for elektrificering i Danmark afhænger af politisk handling for at løse flaskehalsene i elnettet og finde en balance mellem behovet for ny teknologi og bæredygtig energiforsyning





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Datacentre blokerer for grøn omstilling: Tunge transporter må venteElektrificeringen af tunge transporter i Danmark forsinkes markant, da datacentre fylder køen til elnettet. Forskere og erhvervsorganisationer efterlyser politisk handling for at løse flaskehalsen, mens der rejses bekymringer for sundheds- og miljøkonsekvenser af datacentres egen fossil elproduktion.

Read more »

El-lastbiler venter på grønt lys: Datacentre blokerer for strømElektrificering af tung transport i Danmark hæmmes af et overbelastet elnet. Store datacentre optager en betydelig del af kapaciteten, hvilket skaber flaskehalse for virksomheder, der ønsker at skifte fra diesel til el-lastbiler. Forskere og Green Power Denmark opfordrer til politisk handling.

Read more »

Datacentre blokerer for grøn omstilling: Elnettet er overbelastet, og transportsektoren venterDanmarks elnet er ved at nå sit bristepunkt, især på grund af datacentrenes store energibehov, hvilket bremser elektrificeringen af tunge transporter og andre erhverv. Forskere og erhvervsorganisationer efterlyser politisk handling.

Read more »

Danmark kæmper med strøm til grøn omstilling: Datacentre blokerer el-lastbilerMens den tunge transport ønsker at elektrificere med initiativer som el-lastbiler, står danske virksomheder over for massive forsinkelser i overgangen fra diesel til el. Årsagen er et overfyldt elnet, hvor datacentre udgør en betydelig del af efterspørgslen, hvilket har stoppet nye tilslutninger og skabt flaskehalse for den grønne omstilling.

Read more »

Elektrificering af transport bremset af datacentres strømforbrugDanske virksomheder, især inden for tung transport, ønsker at skifte til elektriske køretøjer, men flaskehalse i elnettet forhindrer dette. Datacentre udgør en stor del af efterspørgslen, hvilket har ført til et stop for nye tilslutninger og sat den grønne omstilling på pause.

Read more »

Kampen om strøm bremser grøn omstilling i Danmark: Datacentre fylder elnettetDatacentres stigende energibehov blokerer for nye eltilslutninger, hvilket forsinker elektrificeringen af tung transport og andre grønne initiativer i Danmark. Forskere og erhvervsorganisationer efterlyser politisk handling for at løse kapacitetsproblemet og sikre fremdrift i den grønne omstilling.

Read more »