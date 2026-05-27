Ekstrem hedebølge i Frankrig og Storbritannien: Rekordvarme og dødsfald i en klimakrise

En usædvanligt kraftig hedebølge har ramt det vestlige Europa med temperaturer over 35 grader i London, orange hedevarsler i Frankrig og over 40 grader i Spanien. FN‑generalsekretær Simon Stiell og klimaforskere peger på fossile brændstoffer og højtrykssystemer som hovedårsager. Flere dødsfald, herunder drukning, er allerede registreret.

Den seneste hedebølge har sprængt alle tidligere målinger i både Frankrig og Storbritannien og har ført til en rekordhøj temperatur på op imod 35 grader i London i slutningen af maj.

Temperaturstigningen er så markant, at den har fået meteorologer til at beskrive den som den mest intense varmeperiode i den vestlige del af Centraleuropa i de sidste mange år. Ifølge den britiske avis The Guardian er den primære årsag til denne ekstreme varme menneskets fortsatte forbrænding af kul, olie og gas. Klimaforskeren Simon Stiell peger på, at videnskaben entydigt viser, at menneskeskabte udledninger af drivhusgasser driver hyppigere og mere intense hedebølger, som den vi oplever nu.

Profeten for klimaet, professor Sebastian Mernild fra SDU Climate Cluster, understreger, at ud over de direkte udledninger også den opstødende højtrykssystem, kaldet "varmekuplen" af den franske nationale vejrtjeneste Météo‑France, har løftet temperaturerne 13 grader over det sædvanlige for denne årstid. FN‑generalsekretær Simon Stiell beskriver den aktuelle krise som en "kerneopgave for alle nationer": Beskyttelse af liv, virksomheder og økonomier mod ekstrem varme og de stigende omkostninger som klimaforandringer medfører er af afgørende betydning.

Samtidig fremhæver han, at krigen i Mellemøsten og den deraf følgende energikrise blottlægger, hvor dybt afhængige verdenssamfundet stadig er af fossile brændstoffer. Stiell, der stammer fra Grenada, minder også om, at varmebølger rammer andre regioner: I Indien er temperaturer på over 43 grader blevet registreret, og myndighederne rapporterer om dødsfald som følge af den ekstreme hede. Billedet fra AFP viser den ugudelige varme, der har spredt sig over flere kontinenter.

I Storbritannien har de varme forhold allerede medført tragiske følger: Ni personer er meldt druknet under hedebølgen, ifølge oplysninger fra The Royal Life Saving Society, som også har advaret om en øget risiko for drukneulykker i varmt vejr. I Frankrig rapporterer myndighederne, at fem døde er forårsaget af drukning, mens der er udsendt orange hedevarsel i flere departementer - et niveau som kræver, at befolkningen er meget årvågne og tager nødvendige forholdsreg{ninger}.

I Spanien har det meteorologiske institut Aemet forudset temperaturer på over 40 grader i løbet af ugen, hvilket svarer til forhold, der normalt kun ses i juli. Rubén del Campo, talsperson for Aemet, understreger, at både den aktuelle varmeperiode og





