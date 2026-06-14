Den uventede temperaturstigning i maj, der overskrider både europæiske og globale rekorder, indeholder betydning for både klimamodeller og politisk handling, med El Nino i fokus som yderligere forstærker aspektet ifølge DMI og Copernicus Climate Change Service.

I en overraskende vift har Danmarks Meteorologiske Institute ( DMI ) offentliggjort, at den centrale del af verden oplever temperaturer langt over det sædvanlige i starten af sommervarmen.

Ifølge en udtalelse fra Adrian Lema, afdelingschef for Nationalt Center for Klimaforskning ved DMI, er de aktuelle temperaturudslip langt højere end normalt for Sydeuropa. DMI har traditionelt ventet med at rapportere disse høje temperaturaktiviteter, inntil sommmerfasen er mere veletableret, men i år er vi i over 30-40 graderszone allerede i maj, hvilket har skabt stor opmærksomhed blandt både forskere og offentligheden.

Den europæiske klimatjeneste Copernicus Climate Change Service (C3S) har meddelt, at den globale temperatur i maj 1,42 grader over det førindustrielle niveau - en alarmværdig stigning, som lige netop er blevet registreret. Specifikke værneforhold har også set rekordhøje temperaturer i både Frankrig, Storbritannien, Irland og Portugal, hvor flere steder har fået gemt temperaturer på mellem 35 og 40 grader.

Disse tal er ekstraordinære, fordi de kun kommer at ske endnu flere måneder efter den naturlige El Nino-åbning, som endnu mangler at komme ud i sit fulde udtryk. El Nino er kendt for at skifte tørke, hedebølger og oversvømmelser, og I gennemsnit tager det flere måneder, før konsekvenserne mærkes fra store afstande, så det kan være vanskeligt at forudsige politisk og socialt sådanne ubehagelige forhold.

Den aktuelle situation er en præcis indikator for, hvordan globalheden er blevet ændrede over de seneste år. Fra et videnskabsmæssigt perspektiv er der mange parametre, der spænder fra variation af havtemperatur på de centrale dele af Stillehavet til ændringer i atmosfæriske systemer i højder, som dermed kan påvirke vejrene på verdensplan. På den politiske side signalerer dette også behovet for at tage drastiske handlinger for at have ændret vores ökologiske aftryk.

Ikke alene håndteres våde cyklusser, men også klimahændelser reagerer på mange adcroftygive udviklende to algoritmer, som samler den udvalgte data samt den fremtidige energi og CO2, som også spænder over laien foran de kommende år. På verdensplan vil den strømline forklaringen af konsekvensen gennem more og bewegt for at det samme nummer på 31 måneder er klar mellem de hele, verdensprocessen af et globalt ændrende sæt kvaliteter af et globalt perspektiv.

På den globale front skal vi ifølge DMI og C3S bruge alt til at holde direkte de forskellige resultater og effekt på internationale samarbejde i klisterbløde systemer





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