Eksplosion på olie- og gasanlæg i Ungarn - en person død

Ungarn s premierminister har deltaget i en pressekonference om en eksplosion på et olie- og gasanlæg i Tiszaujvaros, der har kostet en person livet og alvorligt såret flere andre.

Eksplosionen fandt sted fredag morgen på Olefin 1-anlægget, der kan producere cirka 370.000 ton af den brandfarlige gas ethylen om året. MOL Groups bestyrelsesformand, Zsolt Hernadi, har sagt, at det var en rørledning, der eksploderede, og at der var ingen ekstern indgriben eller involvering. Landets økonomi- og energiminister, István Kapitány, har også deltaget i pressekonferencen og har sagt, at to medarbejdere, der var kommet alvorligt til skade, ikke længere er i livstruende tilstand.

Slukningsarbejdet på anlægget fortsætter, og MOL Groups bestyrelsesformand deler sin medfølelse med den afdødes familie og ønsker de sårede god bedring





