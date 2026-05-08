Eksperter spekulerer i ministerposter i kommende regering

B.T.s politiske eksperter giver deres bud på, hvordan ministerposterne kan blive fordelt i en kommende regering. Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne forventes at blive udenrigsminister, mens Nicolai Wammen fra Socialdemokratiet forventes at beholde finansministerposten. SFs fremgang kan føre til større ministerposter for partiet.

B.T.s politiske eksperter Henrik Qvortrup og Joachim B. Olsen giver deres bud på, hvordan ministerposterne kan blive fordelt i en kommende regering. Henrik Qvortrup konstaterer, at der vil være en lille kamp om finansministerposten, selvom Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne formentlig ikke får den.

I stedet tror eksperterne, at Løkke Rasmussen vil blive udenrigsminister igen, hvis han bliver en del af den nye regering. Joachim B. Olsen understreger, at finansministerposten traditionelt følger med statsministerposten, hvilket betyder, at Nicolai Wammen fra Socialdemokratiet forventes at beholde posten som finansminister. SFs fremgang i opbakningen betyder, at partiet potentielt kan få større ministerposter som justitsminister og økonomiminister, hvilket kan få konsekvenser for Peter Hummelgaard, der måske skal skifte fra justitsminister til forsvarsminister.

Dog understreger eksperterne, at det endnu er uvist, hvordan ministerposterne præcist vil blive fordelt. Samtidig spekuleres der i, om en centrum-venstre-regering er på vej, mens regeringsforhandlingerne fortsætter. Lars Løkke Rasmussen mødes med Mona Juul fra Konservativt Parti og Troels Lund Poulsen fra Venstre, hvilket giver anledning til spekulationer om, hvad det kan betyde for den fremtidige regering. I en podcast fra B.T. diskuteres disse spørgsmål, hvor Henrik Qvortrup overrasker Joachim B. Olsen med et klip, der efterlader ham paf.

Podcasten er produceret af Maria Asmine Dam og Emilie Maja Jeppesen med Frederik Riis Jakobsen som producer





