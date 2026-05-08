Eksperter slår alarm: Denne snack kan øge din risiko for demens markant

Eksperter har advaret over en snack, der kan øge risikoen for demens markant. En sjælden virus med en dødelighed på op til 50 procent har skabt international bekymring efter flere passagerer på krydstogtskibet MV. Virusset kan smitte mellem mennesker, og der er en lang inkubationstid, der kan gå op til otte uger, fra en person bliver smittet, til symptomerne viser sig.

Nyt studie afslører: Disse kvinder får oftere børn med astma Experter understreger, at risikoen for smitte i Danmark fortsat er lav. Alligevel følger sundhedsmyndigheder verden over udviklingen tæt efter de seneste dødsfald. Sådan kan du beskytte dig mod coronavirus Nogle af de mest almindelige tegn på sygdommen er feber, hovedpine, muskelsmerter, kvalme og opkast. I nogle tilfælde kan infektionen udvikle sig hurtigt og blive livstruende.

Her kan patienterne udvikle hoste, alvorlig åndenød og væske i lungerne. I værste fald kan sygdommen føre til chok og død. Virusset har samtidig en usædvanlig lang inkubationstid. Der kan gå op til otte uger, fra en person bliver smittet, til symptomerne viser sig.

Der findes i dag ingen egentlig behandling mod hantavirus. Hurtig lægehjælp kan dog være afgørende for overlevelse, hvis sygdommen bliver opdaget tidligt. Der eksisterer heller ingen vaccine mod Andes-varianten, som lige nu er i fokus. Den eneste godkendte vaccine i verden beskytter kun mod en anden type hantavirus, som primært findes i Asien.

Selv om danske myndigheder vurderer, at risikoen herhjemme er lav, har virusudbruddet igen sat fokus på, hvor hurtigt en sjælden sygdom kan skabe global bekymring. Frygtet virus spreder sig nu i Danmark: Nu melder SSI ud om ny udviklin





