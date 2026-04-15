Eksperter: Emilie Schytte sandsynligvis valgt lovligt på trods af bopælsbekymringer

Selvom der oprindeligt blev rejst tvivl om folketingsmedlem Emilie Schyttes valgbarhed på grund af hendes bopælsforhold, tyder ny oplysninger om Folketingets praksis på, at hun er valgt lovligt. Eksperter ændrer vurdering efter at være blevet bekendt med kravet om 11 dages fast bopæl forud for valget.

Nyheden om den løsgængne folketingspolitiker Emilie Schytte og hendes potentielle valg i strid med grundloven har skabt debat og efterfølgende afklaring. Oprindeligt rejste eksperter, herunder Sune Klinge, lektor i forfatningsret ved Københavns Universitet, og Bente Hagelund, ekspert i forvaltningsret, mistanke om, at Schytte muligvis ikke havde opfyldt bopælskrav et til Folketinget . Disse vurderinger, fremsat i en artikel i Information, baserede sig på en antagelse om, at et folketingsmedlem skulle have en længerevarende og etableret bopæl i Danmark for at være valgbar. Research fra Information pegede på, at Schytte i perioden op til valget havde opholdt sig mere hos sin svenske mand i Malmø end i sit hus i Jægerpris, og at hendes faste bopæl i Danmark først var etableret efter valgudskrivelsen.

Imidlertid har Ekstra Bladet afdækket en væsentlig detalje vedrørende Folketingets praksis. Ifølge oplysninger fra Indenrigsministeriet kræves der kun en fast bopæl i Danmark de sidste 11 dage inden valget for at opfylde bopælskravet. Da denne praksis blev forelagt eksperterne, ændrede deres vurdering sig markant. Sune Klinge, som oprindeligt anså det for muligt, at Schytte var valgt i strid med loven, udtaler nu til Ekstra Bladet, at hun med al sandsynlighed blev valgt lovligt. Han tilføjer dog, at der kan overvejes, hvorvidt Indenrigsministeriets praksis harmonerer fuldt ud med grundlovens intentioner om bopæl. Bente Hagelund deler ligeledes denne holdning. Hun udtrykker overraskelse over, at kravet om fast bopæl er så kortvarigt, men anerkender, at den gældende praksis, som fokuserer på de umiddelbart før-valg-dage, kan adskille sig fra eventuelle krav i CPR-loven vedrørende registrering af bopæl. Hun understreger dog, at hun ikke tager stilling til, om Emilie Schytte konkret har brudt nogen regler.

Begge eksperter peger altså på en nuanceforskel mellem grundlovens ånd og den gældende administrative praksis. Sagen om Emilie Schytte er opstået i kølvandet på hendes brud med Borgernes Parti, som hun forlod kort efter folketingsvalget. Dette skete den 6. april, hvor hun på Facebook meddelte, at hun ikke længere kunne støtte partiets retorik, som hun specifikt henviser til partiformand Lars Bojes forsvar af. Hun har sidenhen yderligere kritiseret den måde, den politiske magt er organiseret og forvaltet på inden for partiet. Schytte var det andet medlem af Borgernes Parti, der forlod partiet efter valget; tidligere var Jacob Harris blevet ekskluderet kort efter valget.

Disse begivenheder understreger en vis uro og interne uenigheder inden for Borgernes Parti i den tidlige fase af den nye folketingssamling, hvilket muligvis har bidraget til at sætte fokus på Schytte og hendes baggrund. Den oprindelige mistanke om ulovlig valgbarhed kan ses som en del af den større politiske dynamik og de interne opgør, der har præget partiet.





tv2politik / 🏆 8. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Emilie Schytte Folketinget Grundloven Bopælskrav Borgernes Parti

United States Latest News, United States Headlines

