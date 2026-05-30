Eksperter advarer: Ukrudtsbrændere giver rekordmange brande

Antallet af brande forårsaget af ukrudtsbrændere er på rekordniveau. If forsikring opfordrer til forsigtighed, da tørke øger risikoen.

Antallet af brande forårsaget af ukrudtsbrænder e er på det højeste niveau nogensinde. I 2025 rykkede brandvæsenet ud til 456 brande, der kunne spores direkte til brug af ukrudtsbrænder e.

Det viser tal fra Danske Beredskaber, og det er en stigning på 26 procent på fem år. Samtidig er store dele af Danmark ramt af tørke, hvilket øger risikoen for, at en lille gnist kan udvikle sig til en omfattende brand. Ifølge DMI's brandindeks er store områder i hovedstaden, Sjælland, Fyn, Nordjylland, Sønderjylland, Østjylland samt Midt- og Vestjylland nu i den 'meget høje' kategori, hvilket indikerer, at brande let kan opstå og sprede sig hurtigt.

Helene Ibsen, boligchef i forsikringsselskabet If, advarer om farerne ved ukrudtsbrændere.

'En ukrudtsbrænder er effektiv til at fjerne ukrudt, men udfordringen er, at den kan efterlade gløder, som ligger og ulmer. Hvis ilden først får fat, kan branden hurtigt udvikle sig og være svær at slukke,' siger hun. If har allerede modtaget de første anmeldelser om brande efter brug af ukrudtsbrændere, og Ibsen understreger, at selv en lille gnist kan føre til en milliondyr brand.

Hun opfordrer derfor til stor forsigtighed og til at være opmærksom på lokale eller permanente forbud mod afbrænding eller brug af åben ild. For at undgå brande anbefaler eksperter at bruge alternative metoder til ukrudtsbekæmpelse, såsom mekanisk fjernelse eller kogende vand. Hvis man vælger at bruge en ukrudtsbrænder, skal man sørge for at gøre det på en vindstille dag, holde en sikker afstand til tør vegetation og have en brandslukker eller vand klar.

Det er også vigtigt at tjekke området grundigt efter brug for at sikre, at der ikke er ulmende gløder. Med de nuværende tørre forhold kan en tilsyneladende lille brand hurtigt udvikle sig og true både bygninger og naturområder. Brandvæsenet og forsikringsselskaber opfordrer derfor alle til at tage brandfaren alvorligt og følge de gældende anbefalinger





