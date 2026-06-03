Ekspert tvivler om regeringens løfte om at udvise flere kriminelle udlændinge

B.T.s samfundskommentator Yaqoub Ali udtrykker stor skepsis over for regeringens løft om at udvise flere kriminelle udlændinge. Han peger på en formulering i regeringsgrundlaget som begrænser evnen til at handle. Samtidig roser han andre lovforslag, der skal hjælpe tidligere kriminelle tilbage i samfundet.

I en skarp kommentar til B.T. udtrykker samfundskommentator Yaqoub Ali stor tvivl om, hvorvidt den nye regering reelt vil udvise flere kriminelle udlændinge , som statsminister Mette Frederiksen lovede ved regeringspræsentationen.

Ali har grundigt gennemlæst regeringsgrundlaget på 77 sider, som er bygget på en koalition mellem Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Hans konklusion er, at regeringens evne til at gennemføre flere udvisninger er begrænset af en specifik formulering på side 35, som henviser til respekt for eventuelle domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Den omstridte passage fastslår, at regeringen skal 'sikre, at flere kriminelle udlændinge udvises, herunder fremsætte lovforslag om en udvisningsreform', men følger umiddelbart op med: 'Som det fremgår af lovforslaget, vil regeringen respektere eventuelle domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

' Ifølge Ali åbner denne tilføjelse for, at store dele af den planerede udvisningsreform kan blive makuleret af menneskerettighedsdomstolen, hvilket gør regeringens løfte værdiløst. 'Regeringen har et ønske om at gøre noget ved kriminelle udlændinge, men der er nogle forhindringer, og de forhindringer har regeringen ikke tænkt sig at gøre noget ved,' siger han i sin analyse. Ali menes derfor, at den politiske vilje til reelle ændringer mangler, og at situationen forbliver uændret.

'Det betyder, at der ikke kommer nogen ændring. Det bliver, som det er nu, og det synes jeg fortjener stor kritik,' udtaler han. Samtidig peger han dog på en positiv del af regeringsgrundlaget: planerne om at revidere reglerne for etablering af straffesagsgæld og lønindeholdelse. Disse ændringer skal gøre det økonomisk attraktivt for tidligere kriminelle at tage en uddannelse eller skaffe sig et arbejde efter afsoning.

'Det er så vigtigt og glæder mig. Vi skal hjælpe dem væk fra kriminaliteten på den bedst mulige måde. Og det her vidner om, at regeringen også er seriøs omkring det,' siger han, og anerkender dermed en konstruktiv del af politikken





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