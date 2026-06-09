En undersøgelse afslører, at mindst 83 russere med militær baggrund, inklusive Wagner-soldater, har sejlet i danske farvande ombord på et netværk af skibe, der bruges til at smugle sanktionsbelagt olie. Eksperter kalder det en 'voldsom udvikling' med alvorlige sikkerhedspolitiske konsekvenser.

Den russiske skyggeflåde er en gennemgående trussel i de internationale farvande og har også observerset i danske farvande. Ifølge en omfattende undersøgelse, der bygger på analyse af mere end 2000 besætningslister, er der tale om en flåde af hemmelige skibe, der opererer under dækket af civile handelsskibe for at omgå internationale sanktioner mod russisk olie.

Siden maj 2025 har 65 tankskibe, der tilhører denne skyggeflåde, sejlet gennem danske farvande, og på disse skibe har der været mindst 83 russere ombord, der har baggrund i det russiske militær, private militærgrupper eller efterretningstjenesten. Det er en strategi, der gør det muligt for Rusland at eksportere sanktionsbelagt olie uden at blive direkte ansvarliggjort, og den er en vital del af Ruslands økonomiske overlevelse under de nuværende sanktioner.

En af de mest alvorlige konsekvenser er, at nogle af de om bord er kendte medlemmer af den berygtede Wagner-gruppe og andre private militærgrupper (PMC'er), der har været involveret i brutale konflikter i Ukraine, Syrien og Afrika. Dette har vækket stor bekymring blandt eksperter. Seniorforsker Flemming Splidsboel Hansen fra Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) udtaler, at det er en 'voldsom udvikling' og en del af Ruslands bredere afskrækkelsesstrategi.

Han forklarer, at PMC'ere ikke blot er lejesoldater, men i høj grad er statsligt kontrolleret, hvilket giver Rusland en form for 'plausibel benægtelse'. Hvis skibene var bemandet med officielle russiskeSoldater eller søfolk fra den russiske flåde, ville det medføre langt større politisk og militær opmærksomhed, og det ville være svært at nægte ansvar. Derfor bruger Rusland private militærpersoner for at skabe afstand og mindske risikoen for direkte konfrontation.

Denne tilgang gør det også meget vanskeligt at bevise direkte forbindelser mellem skibene og sanktioneret russisk olie, da de ofte sejler under flag fra andre nationer og med civile besætninger. Den russiske skyggeflåde opererer derfor i et gråzoneområde, hvor lovgivningen er udfordret, og det internationale samfund har svært at sanktionere effektivt. Karen Philippa Larsen, også forsker hos DIIS og førende ekspert i Ruslands PMC'er, udtryker bekymring for både den europæiske sikkerhed og for besætningens velfærd ombord.

Hendes bekymring understreges af Wagner-gruppens historie med ekstrem vold og krigsforbrydelser. Det er blandt de mest brutale soldiersammenslutninger, der findes, og deres tilstedeværelse på disse skibe indikerer en alvorlig eskalering af Ruslands brug af ikke-statlige aktører til at fremme sine geostrategiske interesser. Denne udvikling har også indflydelse på Danmarks strategiske positionering, da landet ligger langs vigtige søhandelsruter, der benyttes af den russiske skyggeflåde.

At have Wagner-soldater og russiske militærpersoner sejle ned gennem danske farvande uden effektiv kontrol eller overvågning udgør en sikkerhedstrussel, der kræver øget opmærksomhed fra danske og allierede myndigheder. Flådens aktiviteter er ikke kun et økonomisk spørgsmål, men også et militært og politisk redskab i Ruslands hybridkrigsførelse. Det er en del af en større strategi, der omfatter informationskrig, cyberangreb og brug af ikke-konventionelle styrker.

Den russiske stat understøtter disse aktiviteter gennem finansiering, logistik og beskyttelse, og Wagner-gruppen har trods sin officielle 'løsrivelse' fra den russiske stat i 2023 fortsat tætte forbindelser. Dets medlemmer findes derfor ofte i russisk militær og efterretningstjeneste, og de anvendes i diskret til organisationens fortrolighed med konfliktområder. At sådanne personer er til stede i europæisk havn ombord på skibe, der transporterer russisk olie, skaber en potentiel risikovurdering.

Det kan føre til eskalering, hvis der sker uheld eller politiske indgreb, og det udgør en direkte udfordring for sanktionsregimerne, der er satellit over for at begrænse Ruslands evne til at finansiere krigen i Ukraine. Samtidig viser det Ruslands evne til at tilpasse sig og finde nye veje til at opretholde sin økonomiske indsats trods massive internationale pres.

Denne udviklingen har fået fnat til at søge nye politiske og juridiske rammer for at nedkæmpe skyggeflåden, inklusiv strengere havneregulering, skibsanmeldelser og øget overvågning af besætninger. Men udfordringen er stor, da Rusland ofte bruger skibe, der er ejet af selskaber i tredjelande, og besætninger, der har andet statsborgerskab. Before彼得 indikerede det i sin tale for nylig, at Rusland vil forsvare sine værdier med alle tilgængelige midler, og brugen af PMC'er og en skyggeflåde er en del af den strategiske tilpasning.

Der er derforwak Grund til at være opmerksom på, at denne trend vil fortsætte og måske eskalere yderligere, hvis ikke det internationale samfund koordinerer en mere effective respons. Sluttelig bør det bemærkes, at den oprindelige nyhederne indeholder flere gentagelser af navigationslinks og boilerplate-tekst, som er fjernet i denne omskrivning.

Denne tekst fokuserer på den faktiske nyhedsreportage og analyserer de centrale elementer: definitionen af skyggeflåden, den historie, der underbygger dens eksistens, de konkrete tal for sejladsen i danske farvande, den rolle Wagner-gruppen og andre PMC'er spiller, de sikkerhedspolitiske implikationer for Danmark og Europa, og den større strategiske kontekst i Ruslands hybridtaktikker. Den danske forskerkommmentarer fra Flemming Splidsboel Hansen og Karen Philippa Larsen er inkluderet for at give autoritative indsigter i, hvorfor denne udvikling er så alvorlig.

Artiklen afsluttes med overvejelser om den internationale respons og udfordringerne ved at bekæmpe denne form for illegitim maritim aktivitet





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Skyggeflåde Wagner-Gruppen Sanktioner Olie Rusland Danmark Sikkerhed Private Militærgrupper

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