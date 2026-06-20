Ekspert: Regerens momsplaner får lille betydning for priser

Dagligvareekspert Bruno Christensen mener, at regeringens planer om at nedsætte moms på fødevarer vil have begrænset effekt på priserne i supermarkederne. Han peger på, at andre faktorer som inflation og dyrere transport vil neutralisere effekten af lavere moms.

Dagligvareeksperten Bruno Christensen er skeptisk over for regeringens planer om at sænke moms på madvarer, og mener, at indflydelsen på danskernes pengepung vil være minimal.

Regeringen vil fjerne momsen fuldstændigt på frugt og grøntsager og halvere den på alle andre fødevarer, med mål at gøre dagligvarerne billigere for forbrugerne. Allerede nu viser der sig en tendens til, at fastpriserede varer får lavere priser, men Christensen peger på, at en lavere moms i praksis kun vil medføre små prisnedsættelser i supermarkederne.

_store dagligvarekoncerner har offentliggjort, at kunderne vil betale mindre ved kassen som følge af reformen, og lignende forsikringer kom fra ministeriet under et møde på mandag. Imidlertid stiller Christensen tilbagevendende spørgsmålstegn ved, om disse lave priser vil blive varige over for øvrige prisdrivere. Gennem de sidste fem år har priserne på mad varieret betydeligt, og det er utroligt svært at forudsige udviklingen om fem år, i 2031.

Mange faktorer kan få priserne til at stige, herunder inflation, højere transportomkostninger eller dårlige récolter. I sådanne tilfælde vil en nedsat moms have marginal indflydelse på supermarkedspriserne, ifølge dagligvareeksperten





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