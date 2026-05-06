Ekskluderet medlem kræver Lars Bojes afgang midt i rekordlange regeringsforhandlinger

Et ekskluderet medlem af et dansk politisk parti har sendt en stikpille til Lars Boje, mens regeringsforhandlingerne trækker ud længere end nogensinde før. Processen har nu varet i 43 dage, hvilket overgår den tidligere rekord fra 2022. Mette Frederiksen fortsætter som kongelig undersøger med at samle et flertal, mens forhandlingerne primært foregår mellem Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. En løsning kan indebære støtte fra Enhedslisten og Alternativet.

Et ekskluderet medlem af et dansk politisk parti har sendt en stikpille til den tidligere formand for Moderaterne , Lars Boje , med en klar besked: Jeg synes, han skal trække sig.

Denne udvikling kommer i en tid, hvor Danmark stadig mangler en ny regering flere uger efter folketingsvalget, og forhandlingerne trækker nu ud længere end nogensinde før. Processen har rundet endnu en milepæl, mens partierne fortsat forsøger at nå til enighed. Der er nu gået 43 dage siden valget den 24. marts, uden at en ny regering er på plads. Dermed overgår de igangværende forhandlinger den hidtidige rekord for længden af en regeringsdannelse.

Den tidligere rekord stammer fra 2022, hvor Mette Frederiksen også stod i spidsen for forhandlingerne. Dengang gik der 42 dage, før en aftale blev præsenteret, og selve regeringen blev dannet efter 44 dage. Forhandlingerne fortsætter Som kongelig undersøger leder Mette Frederiksen fortsat arbejdet med at samle et flertal. De seneste dage har Moderaterne været til møder på Marienborg, hvor forhandlingerne foregår.

Forhandlingerne foregår primært mellem Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. En løsning kan ifølge de aktuelle drøftelser indebære støtte fra Enhedslisten og Alternativet. Mette Frederiksen har tidligere stået i spidsen for længerevarende regeringsdannelser. Efter valget i 2019 tog det 22 dage at få en socialdemokratisk regering på plads, hvilket også dengang blev betragtet som et relativt langt forløb.

Samtidig med de udtrukne forhandlinger har der været en del debat om personlige spørgsmål inden for de forskellige partier. Det ekskluderede medlem, der har sendt stikpillen til Lars Boje, har udtrykt sin utilfredshed med den måde, partiet har håndteret interne konflikter. Dette er blevet mødt med blandede reaktioner fra andre medlemmer, der enten støtter eller kritiserer denne handling. Uanset disse interne stridigheder fortsætter forhandlingerne om en ny regering, og det er stadig uvist, hvornår en aftale vil være på plads.

Mange danskere følger med spænding, hvordan situationen vil udvikle sig, og om det endelig vil lykkes at danne en stabil regering, der kan tackle de mange udfordringer, landet står over for





