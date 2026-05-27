Eks-syrienskriger beskriver fundamentalistisk OCD-lignende adfærd

Den tidligere syriske kriger Yaqoub Ali udpeger, hvordan fundamentalistisk livsførelse ligner OCD med strenge regler for hver daglig handling. Hun beskriver sit eget udvalg fra islamismen og kritiserer sin egen bog for at være for loyal over for Erlend Loe og for at mangle originalitet.

Den tidligere syriske kriger Yaqoub Ali ved, hvordan fundamentalister opfører sig: som sektmedlemmer med OCD . At være en ordentlig fundamentalist kræver ikke kun en brændende indre tro.

Man er også nødt til at udføre en række fysiske handlinger hver dag, medmindre man har lyst til at bringe sig selv et skridt tættere på helvede. Alt, hvad en islamist foretager sig, er enten halal eller haram, tilladt eller forbudt, i en sådan grad, at det fremstår tvangspræget og OCD-lignende.

Hør blot eksemplerne fra den danske eks-islamist Yaqoub Ali: frisurer, hvor håret barberes kort i siderne, er forbudt, fordi hår ifølge profeten Muhammeds svoger ikke må klippes i forskellige længder. Yaqoub Ali, født i 1975, er journalist og uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole. Hun er forfatter til bogen Den dag jeg opdagede jeg var undertrykt, og har tidligere været ansat på blandt andet Jyllands-Posten og den nu lukkede gratisavis Nyhedsavisen.

Hun skriver blandt andet om køn, globalisering på gadeplan og forliste borgerlige drømme. Den tidligere salafist Yaqoub Ali har skrevet en bog om sin vej ind og ud af jihadismen, der desværre undlader at dele alle de spændende detaljer om de ekstreme miljøer. Bogen er loyal over for Erlend Loes litterære mærke, men den kommer ikke i nærheden af den nærmest geniale originalitet, han brød igennem med





