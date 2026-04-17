Eks-folketingsmedlem langer ud efter Socialdemokratiets skjulte valgkampstøtte

Maria Durhuus, tidligere folketingsmedlem for Socialdemokratiet, kritiserer partiets valgkamp for at have benyttet sig af hemmelig økonomisk støtte til udvalgte kandidater, hvilket ifølge hende undergraver demokratiets principper om åbenhed og lige vilkår.

Maria Durhuus, der trådte ind i Folketinget i 2022 som sygeplejerske for Socialdemokratiet , står nu frem med en markant og sjælden kritik af sit tidligere parti. Trods sin manglende genvalgskampagne vælger hun at rejse en alvorlig anklage mod Socialdemokratiet s valgkamp, idet hun påpeger, at visse kandidater angiveligt har modtaget uset økonomisk støtte i det skjulte.

Selvom kritikken potentielt kan affejes som bitterhed fra en politiker, der ikke genopnåede plads i parlamentet, insisterer Durhuus på, at den interne praksis er dybt problematisk og skadelig for partiets troværdighed og demokratiet som helhed. Ifølge Durhuus bunder problemet i, at partiet har accepteret, at en forening har ydet skjult støtte til udvalgte kandidater under valgkampen. Denne praksis har, i hendes optik, haft en direkte indflydelse på udfaldet af valget og hvem der er blevet genvalgt. Eksperter vurderer, at metoden med at give politiske kandidater støtte via en forening ikke nødvendigvis er ulovlig, men den bryder alligevel med lovens ånd, som netop skal sikre fuld gennemsigtighed i politiske pengestrømme. Loven foreskriver, at bidrag over et vis beløb skal navngives i partiets regnskab, hvilket i dette tilfælde er omgået ved at anvende en foreningsnavn som bidragyder. Mange af de socialdemokratiske folketingskandidater, TV 2 har talt med, udtrykker kritik af metoden, men ønsker ikke at blive citeret. Maria Durhuus er dog klar i sin mail til TV 2: Gennenemsigtighed bør gælde alle og bør ikke kunne omgås. Hun tilføjer, at det er en vigtig samtale, der handler om, hvordan penge kan bruges til at manipulere vores demokrati. Siden TV 2s afsløring har Maria Durhuus forgæves forsøgt at få klarhed over, hvem foreningen har støttet, og hvorfor. Hun har henvendt sig til foreningens formand, Dan Holt Højgaard, samt flere medlemmer af Socialdemokratiets hovedbestyrelse, uden held. Hendes frustration bunder i et ønske om lige vilkår for alle kandidater, og hun mener, at det minimum bør være muligt at få en forklaring på, hvorfor visse kandidater favoriseres frem for andre. Foreningen Kampagnebureauet, der står bag den skjulte støtte, har prominente navne i sit bagland, heriblandt tidligere S-minister Nick Hækkerup og indflydelsesrige skikkelser fra fagbevægelsen som Anders Friis-Hansen fra 3F. Dan Holt Højgaard, foreningens formand, har en tæt fortid som rådgiver og kampagneleder for undervisningsminister Mattias Tesfaye. TV 2 har ligeledes søgt svar fra 3F om deres involvering, men har intet fået. Maria Durhuus anerkender, at målrettet støtte kan gavne genvalg, men hendes kritik retter sig mod den manglende åbenhed og det faktum, at beslutninger om støtte er truffet i et lukket rum. Hun undrede sig under valgkampen over de markant forskellige budgetter, andre kandidater syntes at operere med, herunder helsidesannoncer og omfattende hjælp til logistik og arrangementer, mens hun selv modtog en standardindsamling. Hun mangler konkret dokumentation, men hendes observationer peger på, at de valgte kandidater sandsynligvis har haft adgang til ekstra midler, et synspunkt der understøttes af TV 2s oplysninger om Anders Friis-Hansens medlemskab af foreningen





tv2politik / 🏆 8. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Socialdemokratiet Valgkamp Partistøtte Åbenhed Demokrati

United States Latest News, United States Headlines

