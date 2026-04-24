Egyptiske mumier afslører nye hemmeligheder takket være moderne CT-scanning

Topmoderne CT-scanninger af egyptiske mumier har afsløret hidtil ukendte detaljer om deres liv, helbred og mumificeringsprocessen. Forskere på Semmelweis Universitetet i Ungarn bruger avanceret teknologi til at udforske 2.300 år gamle rester.

Det er essentielt at have et bredt perspektiv og være opmærksom på anden relevant forskning inden for et givent område, og vi sørger altid for at henvise til de originale kilder, så du selv kan dykke ned i detaljerne og vurdere forbeholdene. Denne gang tager vi dig med på en usædvanlig rejse tilbage i tiden, hvor moderne teknologi møder ældgammel historie. Forestil dig en 2.300 år gammel egyptisk mumie, der får en tur i en topmoderne CT-skanner.

Det er ikke længere science fiction, men en realitet på det medicinske fakultet på Semmelweis Universitetet i Ungarn. Her har resterne af flere egyptiske mumier gennemgået en detaljeret scanning, der har afsløret hidtil ukendte detaljer om deres liv og død. De avancerede CT-skannere, udstyret med en særlig billeddannelsesteknologi, er i stand til at analysere komplekse materialer i flere lag, hvilket giver arkæologer mulighed for at skabe utroligt detaljerede billeder af mumiernes indre struktur.

Formålet med undersøgelsen, som ledende læge Ibolyka Dudás forklarer, er at opnå det mest præcise billede muligt af resternes indre, identificere eventuelle afvigelser og forstå de anvendte konserveringsteknikker. Undersøgelserne foregår om natten for at minimere forstyrrelser af hospitalets normale drift. Denne teknologi giver mulighed for at udforske mumiernes indre uden at beskadige dem, og giver mulighed for at undersøge hoveder, hænder og fødder for at analysere alder, køn og potentielle sygdomme.

De nye CT-skanninger med høj opløsning muliggør en mere detaljeret undersøgelse af tænder og kraniet på to mumificerede hoveder. Dette kan føre til en mere præcis aldersbestemmelse og potentielt endda muliggøre ansigtsrekonstruktioner baseret på kranierne. Kurator Krisztina Scheffer fra Ungarns Nationalmuseum understreger, at selvom resterne tidligere er blevet undersøgt, giver de nuværende billeder et mere detaljeret billede end nogensinde før, og forventes at føre til nye videnskabelige fund vedrørende de rester, der har været bevaret i samlingen i årtier.

En grundig analyse og evaluering af billederne er i gang, og forskerne forventer at opnå ny indsigt i mumiernes liv, helbredstilstand og selve mumificeringsprocessen. Denne kombination af avanceret teknologi og arkæologisk forskning åbner op for en hidtil uset forståelse af det gamle Egypten og de mennesker, der levede der for tusinder af år siden. Det er et spændende eksempel på, hvordan moderne videnskab kan kaste lys over fortiden og hjælpe os med at forstå vores egen historie





Mumier CT-Scanning Arkæologi Egypten Forskning Historie Semmelweis Universitetet

