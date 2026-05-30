Egypten indfører digitale visum via QR-kode for hurtigere indrejse

Egypten implementerer et nyt digitalt visumsystem baseret på QR-koder for at effektivisere turistindrejsen og reducere lange køer. Systemet, der først lanceres i Cairo i august 2026, er designet til at gøre landet mere attraktivt for europæiske rejsende.

For mange starter ferien dog med lange køer, papirarbejde og ventetid allerede i lufthavnen noget, der i årevis har frustreret rejsende fra hele Europa. De nye tiltag forventes at træde i kraft allerede denne sommer og kan få stor betydning for rejsende i de travleste ferieperioder.

Fremover skal turister kunne få deres visum digitalt via en QR-kode i stedet for de klassiske papirvisa, som mange rejsende stadig bruger i dag. Det nye system skal kunne benyttes via mobiltelefon, hjemmeside eller selvbetjeningskiosker i lufthavnene. Ifølge de egyptiske myndigheder er målet især at mindske ventetiderne og gøre indrejsen hurtigere og mere effektiv. Mange turister oplever i dag lange køer ved ankomst til de populære ferieområder, og det er netop den del af rejsen, myndighederne nu forsøger at forbedre.

Det nye system ventes først lanceret i Cairo i august 2026, hvorefter det gradvist skal udvides til flere lufthavne i landet. Turisme spiller en afgørende rolle for den egyptiske økonomi, og myndighederne håber, at de nye digitale løsninger vil gøre landet endnu mere attraktivt blandt udenlandske turister. Flere eksperter vurderer samtidig, at enklere og hurtigere indrejseprocedurer kan få endnu flere europæere til at vælge Egypten som feriedestination i fremtiden





