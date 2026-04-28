Efterforskning fortsætter: Politiet indkredser gerningsmand i Sunds-skudepisode

Politiet fortsætter eftersøgningen af Abdikarim Mahamed Ali Adde, den formodede gerningsmand i skudepisoden i Sunds. Efterforskningen har indkredset hans mulige færden til et område øst for Sunds, og politiet opfordrer borgere med vildtkameraer i området til at melde sig.

Efterforskning en af skudepisoden i Sunds fortsætter med uformindsket styrke, og politiet er stadig i gang med at lokalisere den formodede gerningsmand, Abdikarim Mahamed Ali Adde.

Den 26-årige mand er fortsat eftersøgt efter hændelsen, der fandt sted torsdag i sidste uge ved et lejlighedskompleks i Sunds, hvor en 24-årig mand blev ramt af skud i højre overarm og et ben. Efterforskningsleder Theis Tylstrup fra Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at politiet har indkredset den eftersøgte mands mulige færden, men han er endnu ikke blevet fundet.

Indtil videre tyder efterforskningen på, at Abdikarim Mahamed Ali Adde efter skudepisoden bevægede sig ud i et afgrænset område øst for Sunds. Dette område er nærmere bestemt defineret af Ilskovvej mod øst, Gl. Sundsvej mod syd og Thorupvej/Sundsvej mod nord, og strækker sig helt ud til Tulstrup. Politiet har iværksat en omfattende eftersøgning i dette område og appellerer nu til offentligheden om hjælp.

En særlig opfordring går til borgere, der har vildtkameraer opsat i det afgrænsede område. Theis Tylstrup understreger, at politiet er meget interesseret i optagelser fra disse kameraer, da de potentielt kan indeholde afgørende informationer om Abdikarim Mahamed Ali Adde’s bevægelser. Udover vildtkameraoptagelser er politiet også interesseret i alle andre oplysninger, der kan bidrage til at lokalisere den eftersøgte.

Der er modtaget oplysninger, der indikerer, at han muligvis opholder sig i Ikast eller Tulstrup, og politiet opfordrer derfor alle med relevante informationer til at kontakte dem. Efterforskningen er stadig i en intensiv fase, og politiet arbejder på højtryk med at afdække motivet bag skudepisoden. Theis Tylstrup oplyser, at der gennemføres afhøringer, og at der indhentes og behandles data og overvågningsmateriale. På nuværende tidspunkt ønsker politiet ikke at kommentere yderligere på motivet, da efterforskningen stadig er i gang.

Det er vigtigt at understrege, at politiet tager alle oplysninger alvorligt og følger op på alle spor. Politiet udtrykker stor taknemmelighed for den massive hjælp, de modtager fra offentligheden i denne sag. Det er tip fra borgere og forklaringer fra vidner, der har ført politiet frem til det område, hvor de nu koncentrerer deres eftersøgning. Denne hjælp er afgørende for efterforskningen, og politiet opfordrer fortsat alle med informationer til at melde sig.

Sikkerheden for borgerne i Sunds og omegn er højeste prioritet, og politiet er fast besluttet på at finde Abdikarim Mahamed Ali Adde og bringe ham for retten. Efterforskningen omfatter ikke kun fysisk eftersøgning, men også en grundig analyse af alle tilgængelige data og overvågningsmateriale. Politiet samarbejder desuden med andre myndigheder for at sikre, at alle relevante spor bliver fulgt op. Det er afgørende, at borgere, der ser noget mistænkeligt, straks kontakter politiet og ikke forsøger at konfrontere den eftersøgte selv.

Politiet vil fortsætte med at informere offentligheden om udviklingen i sagen, så snart der er nye oplysninger at dele. Målet er at sikre en tryg og sikker hverdag for alle borgere i området





