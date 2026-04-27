Efter to års kamp: Sidse Colstrup Hindhede får endelig sin AID-pumpe og får livet tilbage

Sidse Colstrup Hindhede fra Holstebro har kæmpet i over to år for at få en AID-pumpe til at hjælpe med at regulere hendes blodsukker. Endelig lykkedes det hende at få en pumpe, hvilket hun beskriver som at have fået livet tilbage. Vejen dertil har imidlertid været hård, og hun udtrykker stor frustration over, at der ikke er mere lighed i behandlingen af diabetespatienter i Danmark.

Sidse Colstrup Hindhede fra Holstebro har kæmpet i over to år for at få en AID-pumpe til at hjælpe med at regulere hendes blodsukker, da hun lider af type 1-diabetes .

Endelig lykkedes det hende at få en pumpe, hvilket hun beskriver som at have fået livet tilbage. Vejen dertil har imidlertid været hård. På Regionshospitalet Gødstrup, der hører under Region Midtjylland, blev hun afvist med henvisning til manglende økonomi. Dette fik hende til at skifte til Esbjerg Sygehus under Region Syddanmark, hvor hun fik godkendt sin pumpe.

Hun udtrykker stor frustration over, at der ikke er mere lighed i behandlingen af diabetespatienter i Danmark. Pumpen modtager data fra en sensor og justerer insulintilførslen døgnet rundt, hvilket giver hende et mere stabilt blodsukker og et bedre liv. Hun begynder nu at kunne leve et næsten normalt liv igen og føler, at hun får energi og overskud tilbage.

Regionsrådsformand Anders G. Christensen fra Venstre i Region Midtjylland anerkender problematikken og siger, at der skal kigges på, om der kan findes flere penge til området i de kommende budgetforhandlinger. I dag står 151 patienter på ventelisten til at få en AID-pumpe på Regionshospitalet Gødstrup, heriblandt Jonas Gade Rocatis, der har svært ved at passe sit arbejde som VVS'er på grund af manglende pumpe.

Sidse Colstrup Hindhede har været diagnosticeret med type 1-diabetes siden sin graviditet for cirka tre år siden, hvilket har haft store indvirkninger på hendes hverdag. I perioden uden en pumpe kunne hun ikke dyrke motion på samme niveau som tidligere og blev sygemeldt fra sit arbejde som folkeskolelærer. Hun beskriver, at hun ikke har følt sig som sig selv og har haft svært ved at føle sig veludhvilet, selvom hun sov ti timer om dagen.

TV MIDTVEST har fået indsigt i hendes lægejournaler, hvor det fremgår, at hun har været betydeligt påvirket af diabetesstress og har udvist tegn på betydelig stressreaktion. Lægerne har anerkendt, at en insulinpumpe ville være godt for hende, men har ikke haft de økonomiske muligheder. Hospitalsdirektør Lasse Hansen på Regionshospitalet Gødstrup anerkender problematikken og siger, at der er stor forståelse for behovet for diabetesteknologi. Sidse Colstrup Hindhede har fundet det frustrerende at vente og føle, at systemet ikke fungerer.

Hun er nu begyndt at dyrke motion igen og føler sig klar til at genoptage sit arbejde som skolelærer





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Emil vil blive i Ringkøbing – selvom alle andre flytter18-årige Emil Stilling foretrækker livet i Ringkøbing frem for storbyens puls. Han er i lære som VVS'er og ser ingen grund til at forlade sin barndomsby.

Read more »

35-årig mand stukket ihjel natten til lørdagEn blot 35-årig mand har mistet livet, efter at han natten til lørdag blev stukket med en kniv.

Read more »

Kendt advokat modtager hadbeskeder: 'Du er et monster'Mette Grith Stage kan ikke forstå, at »tilfældige mennesker« føler sig berettiget til at svine hende til.

Read more »

Ole mistede sin kone året inden Hotel Romantik: Det drejer sig om at komme videre i livet72-årige Ole Bertelsen fortæller om at finde kærligheden igen efter sin hustrus død, og om hvordan deltagelsen i 'Hotel Romantik' har hjulpet ham med at bearbejde sorgen og åbne op for nye relationer.

Read more »

Lang ventetid på livsændrende diabetespumpe frustrerer patient36-årige Jonas kæmper med type 1-diabetes og venter forgæves på en AID-pumpe, der kan stabilisere hans blodsukker. 151 andre borgere i Region Midtjylland står også på venteliste, og de høje omkostninger er en udfordring.

Read more »

TV 2-profil sætter ord på svært år: 'Jeg har jo mistet dem'Det har været en udmattende tid for Dennis Ritter, der sætter ord på livet uden Rolf Sørensen, Jørgen Leth og Chris Anker Sørensen til Tour de France.

Read more »