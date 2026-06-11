ECB hæver renten med 0,25 pct. efter krigen i Mellemøsten

Den Europæiske Centralbank (ECB) hæver renten med 0,25 procentpoint til 2,25 procent, oplyser den torsdag i en pressemeddelelse. Rentesignalet er et klart signal om, at ECB-chefen Christine Lagarde og co. står klar med yderligere renteforhøjelser, der også kan drive markeds- og boligrenterne længere op, end vi ser nu.

Krigen i Mellemøsten lægger pres på inflationen, og det får nu ECB til at hæve renten. Den Europæiske Centralbank ( ECB ) hæver renten med 0,25 procentpoint til 2,25 procent, oplyser den torsdag i en pressemeddelelse.

Renteforhøjelsen, der var ventet blandt mange økonomer, sker i kølvandet på krigen i Mellemøsten, der har fået energipriserne til at stige kraftigt. Det har sendt inflationen op i Europa, hvilket giver ECB en grund til at hæve renten, argumenterer den torsdag. ECB har et mål om, at inflationen skal ligge på to procent på mellemlang sigt. Er inflationen højere, kan højere renter være med til at presse den ned.

I øjeblikket regner centralbanken med, at det gennemsnitlige inflationsniveau for hele 2026 ender omkring tre procent. Da renten er hævet som ventet, har forhøjelsen i sig selv ikke nogen mærkbar effekt på de finansielle markeder, skriver Søren Kristensen, der er cheføkonom hos AL Sydbank, i en kommentar. - Men investorerne gennemgår lige nu rentemeddelelsen fra ECB med en lup for at finde signaler omkring de næste rentemøder. Her er der vanen tro ikke klare signaler, lyder det.

- Vi tolker et klart signal om, at ECB-chefen Christine Lagarde og co. står klar med yderligere renteforhøjelser, der også kan drive markeds- og boligrenterne længere op, end vi ser nu. Centralbanken skriver i sin rentemeddelelse, at krigen i Mellemøsten er med til at skabe usikkerhed om fremtiden. Derfor forpligter den sig heller ikke på nuværende tidspunkt til en bestemt renteudvikling, lyder det. Renteændringen er ECB's første i et år.

I juni sidste år sænkede centralbanken renten fra 2,25 procent til 2,00 procent. Dengang hævede ECB renten ti gange i træk for at få styr på den tårnhøje inflation, der havde ramt Europa i kølvandet på den daværende energikrise. Ved at trykke på renteknappen igen torsdag udviser centralbanken rettidig omhu, mener Philip Jagd, der er aktiechef i Sampension.

- Også belært af erfaringerne fra inflationskrisen i 2022, hvor centralbanken blev kritiseret for ikke at sætte ind i tide, skriver han i en kommentar





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