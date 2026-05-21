Ebolaudbrud uden vaccine: Der kræves 6-9 måneder at udvikle beskyttelse mod Bundibugyo-varianten

Ebolaudbruddet i DR Congo udvikler sig med næsten 600 formodede tilfælde og 139 dødsfald. Der findes ingen godkendt vaccine mod Bundibugyo-varianten, og det vil tage op til ni måneder at udvikle en. WHO har erklæret situationen for en international sundhedskrise.

Ebolaudbruddet i Den Demokratiske Republik Congo udvikler sig dag for dag, og situationen bliver stadig mere alvorlig. Der findes i øjeblikket ingen godkendt vaccine eller behandling mod Bundibugyo-varianten af ebola, som florerer i landet.

Denne variant er særlig bekymrende, da den er sjælden og kun har forårsaget to tidligere udbrud - første gang i Uganda i 2007 og anden gang i DR Congo i 2012, hvor omkring en tredjedel af de smittede døde. Ifølge speciallæge i infektionsmedicin Vasee Moorthy, som er rådgiver i Verdenssundhedsorganisationen WHO, vil det tage mellem seks til ni måneder at udvikle en vaccine-kandidat mod Bundibugyo-varianten.

Dette tidsrum er kritisk, da virussen fortsætter med at sprede sig blandt befolkningen i DR Congo. Den nuværende situation er alarmerende. WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus meddelte onsdag, at der er næsten 600 formodede tilfælde og 139 formodede dødsfald i det aktuelle udbrud. Heraf er 51 tilfælde bekræftede i DR Congo, og der er registreret to bekræftede tilfælde i nabolandet Uganda.

Tallet på døde forventes desværre at stige i de kommende dage og uger. WHO erklærede udbruddet for en offentlig sundhedskrise af international betydning i weekenden, hvilket understreger alvorligheden af situationen. Dette er allerede det 17. ebolaudbrud i det centralafrikanske land siden de første tilfælde blev registreret. Ebola er en virussygdom med meget høj dødelighed.

Den gennemsnitlige dødelighed for de forskellige varianter af ebolavirus er omkring 50 procent, men i tidligere udbrud har dødeligheden varieret mellem 20 og op til 90 procent, afhængigt af hvilken variant der var tale om. Virussen spredes gennem direkte kontakt med kropsvæsker fra smittede personer og gennem åbne sår. Den kan forårsage alvorlige blødninger og organsvigt, hvilket gør den ekstremt farlig.

Sundhedsmedarbejdere, som behandler de syge, må derfor være særlig forsigtige og klæde sig godt på for ikke selv at blive smittet. Der er dog en lille stråle af håb. Der findes nemlig i øjeblikket en vaccine mod Zaire-varianten af ebola, som blev godkendt tidligere. Ifølge Vasee Moorthy fra WHO er det muligt, at denne eksisterende vaccine kan give en vis beskyttelse mod Bundibugyo-varianten, der for tiden koster liv i DR Congo.

Dette kunne potentielt hjælpe på kort sigt, mens man arbejder på at udvikle en vaccine specifikt rettet mod den aktuelle variant. Mere omfattende test er dog nødvendig for at bekræfte, hvor effektiv denne korsbeskyttelse ville være. Situationen vanskeliggøres yderligere af de geografiske og politiske forhold i området. Det østlige DR Congo er nemlig plaget af mange års væbnede konflikter, hvilket gør det endnu mere udfordrende at bekæmpe udbruddet.

Adgangen til områder med høje smittetal kan være begrænset på grund af usikkerheden, og det kan være svært at organisere uddannelse af sundhedspersonale og distribution af medicin og beskyttelsesudstyr. De humanitære og logistiske udfordringer er således betydelige og vil sandsynligvis påvirke hastigheden, hvormed man kan inddamme virussen og redde menneskeliv





