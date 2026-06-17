Ebolaudbrud i DR Congo: Alvorlig fare for udbredelse til andre lande

En ny ebolavariant skyldes et stort udbrud i det østlige DR Congo. Organisationer advarer om, at smitten kan sprede sig kraftigt, og at bekæmpelsen er vanskelig på grund af manglende vaccine og konflikter i regionen.

Ledelsen af Afrikas Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (Africa CDC) udtaler alvorlige bekymringer om den aktuelle ebolaudbrud i Østafrika, der skyldes den sjældne ebolavariant bundibugyo.

Hvis smitten ikke bringes under kontrol hurtigt, kan konsekvenserne overstige tidligere ebolakriser, herunder udbruddet i Vestafrika fra 2014 til 2016, som krævede mere end 11.000 liv i Guinea, Liberia og Sierra Leone. Denne vurdering deles også af Det Internationale Forbund af Røde Kors- og Røde Halvmåne-selskaber (IFRC), som vurderer, at det kan tage op mod et år at få udbruddet under kontroll.

Ifølge IFRC's operationelle chef, Bruno Michon, er det endnu for tidligt at konkludere, at situationen er ved at vende. Smittens epicenter er lokaliseret til Ituri-provinsen i det østlige DR Congo, mens også provinserne Nordkivu og Sydkivu er hårdt ramt. Disse tre provinser har i årevis været præget af væbnede konflikter og ustabile forhold, hvilket betydeligt forværrer den humanitære indsats mod sygdommen.

Patientsøgende bevægelse flygter fra krigshandlinge og spreder smitten, og manglen på sikker adgang gør det ekstremt vanskeligt for sundhedsarbejdere at nå ud til berørte populationer. Derudover findes der hverken en godkendt vaccine eller en specifik behandling mod den bundibugyo-variant, hvilket yderligere komplicerer bekæmpelsen. Sundhedspersonale må derfor arbejde i avancerede beskyttelsesdragter, hvilket er fysisk krævende ogPsychological belastende, og øger risikoen for fejl under håndtering af patienter.

Smittede har allerede krydset grænsen til Uganda, hvor myndighederne har registreret 19 bekræftede tilfælde, inklusive to dødsfald. Organisationer som Læger uden Grænse (MSF) og Oxfam advarer om, at det fulde omfang af udbruddet fortsat er ukendt, da overvågning og testkapacitet er begrænset. Flere nødhjælpsorganisationer peger på kritiske mangler som mangel på rent vand, beskyttelsesudstyr, diagnostiske værktøjer og økonomiske ressourcer.

Den Afrikanske Union har derfor appelleret til internationale donorer om at øge den økonomiske støtte, da der er behov for omfattende ressourcer for at bryde smittekæderne, før udbruddet eskalerer yderligere. Coordination mellem nationale regeringer, internationale organisationer og lokale fællesskaber er avgørende, men udfordres af den komplekse sikkerhedssituation og ofte tillidsmæssige barrierer i de konfliktramte områder





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