Ebolaudbrud i Congo stiger til 676 tilfælde

Antallet af ebolatilfælde i Den Demokratiske Republik Congo er steget til 676 med 136 døde. Smitten er primært i Ituri, men har also spredt sig til naboregioner. Der er ingen godkendt behandling, og sundhedsarbejdere oplæres i beskyttelsesudstyr.

I Den Demokratiske Republik Congo er antallet af bekræftede ebolatilfælde steget til 676, hvoraf 136 har medført død. Ifølge Reuters er der mere end 500 sundhedszoner i landet, hver med et større hospital og flere klinikker, der skal tjene mellem 100.000 og 150.000 mennesker.

Smitten er centerede i den østlige region Ituri, hvor 629 tilfælde er registreret, mens 44 er i Nord-Kivu og tre i Syd-Kivu. Tre nye sundhedszoner har nu også set tilfælde, oplyser sundhedsrepræsentanten Roger Kamba. Det er den sjældne bundibugyo-variant, der spreder sig, og der er endnu ingen godkendt behandling eller vaccine. Udbruddet blev erklæret 15. maj, men myndighederne tror det var gået uopdaget i uger, hvilket har vanskeliggjort kontrollen.

Lokale sundhedsmedarbejdere oplæres nu i brug af beskyttelsesudstyr, skriver nyhedsbureauet. Foto viser en sundhedsmedarbejder i udrustning





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ebola Congo Sundhed Udbrud Ituri Bundibugyo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DR Congo registrerer knap 600 bekræftede tilfælde af ebola | NyhederI Den Demokratiske Republik Congo (DR Congo) er antallet af bekræftede tilfælde af ebola steget til knap 600.

Read more »

Antallet af mennesker på flugt falder for første gang i 10 årI 2025 faldt antallet af mennesker på flugt, viser FN-rapport. Niveauet er dog uacceptabelt højt, lyder det.

Read more »

FN-rapport om havenes tilstand: Danmark er et af de mere ekstreme eksempler på, hvor skidt det står til for haveneDen 1.600 sider lange rapport kortlægger alvorlige og accelererende trusler mod verdenshavene, herunder forurening, overfiskeri og klimaforandringer. Rapporten inddrager og opsummerer forskning fra hele verden, og 550 eksperter fra 86 lande står bag rapporten. Havets sundhed er alvorligt truet, da økosystemer og levesteder nærmer sig eller overskrider kritiske tipping points. Havets niveau fortsætter med at stige, og 'døde zoner' - områder med iltsvind - dækker nu et samlet areal på omkring 4,5 millioner km². Forurening af havet stiger, og der er fortsat store huller i vores viden om havbunden og dybhavets økosystemer.

Read more »

Nyheder: Sydkoreansk præsident anklaget, thailandsk tronarving død, Ebola i Congo og mereEn oversigt over vigtige nyheder: Anklager mod Sydkoreas præsident, dødsfald i den thailandske kongefamilie, Ebola-udbrud i Congo, Storbritannien forsvarsminister afgår, Trump-symboler i USA, hemmeligt russisk dokument, dansk festival for handicappet, interne stridigheder i SF og ny pille fra Novo Nordisk.

Read more »