Ebola-udbrud i DR Congo: 321 bekræftede tilfælde og stigende bekymring

Antallet af bekræftede ebola-tilfælde i DR Congo er steget til 321, med 48 dødsfald. WHO har hævet risikovurderingen til meget høj, og regeringen lukker grænser i fire uger.

Den Demokratiske Republik Congo (DR Congo) har mandag meddelt, at antallet af bekræftede ebola-tilfælde er steget til 321, fordelt over tre provinser. Ifølge regeringsdata omfatter de bekræftede tilfælde 48 dødsfald, hvilket understreger sygdommens alvor.

Ebola er en virussygdom med høj dødelighed, der spredes gennem direkte kontakt med kropsvæsker fra smittede personer. Udbruddet har ført til skærpet overvågning og en koordineret indsats fra sundhedsmyndighederne. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har tidligere på måneden hævet sin risikovurdering af ebola i DR Congo fra høj til meget høj. WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus besøgte lørdag Bunia, hovedstaden i den østlige provins Ituri, og oplyste, at der i øjeblikket ikke findes en godkendt vaccine eller behandling mod Bundibugyo-varianten af ebola.

Han understregede dog, at smittede alligevel kan overleve med god medicinsk behandling. Søndag meddelte WHO, at fire sygeplejersker, der blev behandlet for varianten, var blevet udskrevet fra et hospital i Bunia efter at være kommet sig. Ifølge Reuters forventes flere smittede at overleve, især hvis de diagnosticeres tidligt og får den rette behandling, samtidig med at indsatsen intensiveres. For at inddæmme udbruddet annoncerede regeringen i sidste uge en lukning af alle landets grænser i fire uger med øjeblikkelig virkning.

DR Congo har tidligere håndteret flere ebola-udbrud, men dette er det første med Bundibugyo-varianten, som adskiller sig fra de mere kendte stammer. Sundhedsorganisationer som Læger uden Grænser og Røde Kors er aktive i området, men udfordringer som manglende infrastruktur og lokal modstand mod indsatser vanskeliggør arbejdet. Verdenssundhedsforsamlingen har opfordret til global støtte, og der arbejdes på at udvikle en målrettet vaccine. Samtidig opfordres befolkningen til at søge lægehjælp ved symptomer og følge hygiejneforanstaltninger.

Udbruddet understreger behovet for beredskab og internationalt samarbejde i kampen mod ebola





