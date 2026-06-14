Ebola-udbrud i DR Congo: 149 døde og 710 smittede med sjælden variant

Et nyt Ebola-udbrud rammer den Demokratiske Republik Congo, hvor den sjældne bundibugyo-variant har spredt sig til 29 sundhedszoner. Indtil videre er 149 personer døde og 710 registreret smittede, med en dødelighed på 21 procent. Udbruddet, der startede i Ituri, er uden godkendet behandling eller vaccine og understreger behovet for en våbenhvile i regionen.

Den Demokratiske Republik Congo (DR Congo) er ramt af et nyt udbrud af Ebola , hvor den sjældne variant bundibugyo er under spredning. Ifølge seneste tal er antallet af bekræftede tilfælde steget til 710, med en forsinkelse på en dag i opgørelsen, så tallene omfatter smittetilfælde til og med fredag.

Der er registreret 149 ebolarelaterede dødsfald, hvilket svarer til en dødelighed på 21 procent. På nuværende tidspunkt er 324 patienter i isolation eller indlagt på hospitaler, og 35 personer er kommet sig efter infektion. Sygdommens epicenter ligger i provinsen Ituri i den østlige del af landet, men smitten har siden spredt sig til provinserne Nord-Kivu og Syd-Kivu.

I alt er 29 sundhedszoner berørt, hvor hver zone består af et større hospital og flere mindre sundhedsklinikker, der tilsammen dækker en befolkning på omkring 100.000 til 150.000 mennesker. Det er vurderet, at udbruddet først blev opdaget den 15. maj, men efterfølgende oplysninger tyder på, at smitten måske har været i omløb i flere uger uden at blive registreret, hvilket har vanskeliggjort indsatsen for at få situationen under kontrol.

Der findes ingen godkendet behandling eller vaccine mod den bundibugyo-variant, der er en af de sjældnere former for Ebola. Under et besøg i Ituri i sidste uge udtalte EU-kommissær for krisestyring, Hadja Lahbib, at udbruddet understreger behovet for en våbenhvile i regionen for at sikre mulighed for at bekæmpe sygdommen. Dette er det 17. ebolaudbrud i DR Congo siden 1976, hvor sygdommen først blev identificeret.

Læger og sundhedsarbejdere bærer beskyttelsesdragter mens de behandler patienter, såsom en person der døde lørdag og blevundersøgt for smitte. 图象：Den sjældne ebolavariant bundibugyo har spredt sig fra epicenter i Ituri til andre provinser og involverer mange sundhedszoner med begrænsede ressourcer. Manglen på behandling og vaccine gør udbruddet ekstra farligt, og forsinket registrering har kompliceret kontrolindsatsen





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