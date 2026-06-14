Ebola i Congo: 710 smittede og 149 døde - variant uden vaccine spreder sig i krigszoner

Ebolaudbruddet i DRC er eskaleret med 710 bekræftede smittede og 149 dødsfald. Bundibugyo-varianten mangler vaccine og behandling, og væbnede konflikter hæmmer indsatsen. EU opfordrer til våbenhvile.

Antallet af bekræftede ebolasmittede i Den Demokratiske Republik Congo er steget til 710, ifølge landets kommunikationsministerium i et opslag på X. Fra torsdag til fredag steg antallet af nye smittetilfælde med 21.

Ministeriet har ifølge Ritzau opgjort dødeligheden til 21 procent, hvilket svarer til 149 registrerede dødsfald. I øjeblikket befinder 324 patienter sig i isolation eller på hospital, mens 35 personer er erklæret raske efter at have været smittet med den frygtede sygdom. Der er tale om ebolavarianten bundibugyo, som nu spreder sig i flere dele af landet. Der eksisterer hverken godkendt behandling eller vaccine mod denne variant.

Udbruddet har sit udgangspunkt i den østlige provins Ituri, men på det seneste har det bredt sig til provinserne Nord-Kivu og Syd-Kivu. I alt er 29 sundhedszoner berørt af de mere end 500, landet råder over. Udbruddet blev officielt erklæret den 15. maj, men myndighederne har efterfølgende erkendt, at smitten cirkulerede ubemærket i flere uger inden da. Flere af de ramte områder er præget af aktive væbnede konflikter, hvilket gør det sværere at få udbruddet under kontrol.

EU-kommissær for krisestyring Hadja Lahbib gjorde det under et besøg i Ituri i sidste uge klart, at ebolaudbruddet kun understreger behovet for en våbenhvile i regionen. Ebola er en alvorlig, ofte dødelig sygdom, der forårsages af et virus. Symptomerne inkluderer feber, muskelsmerter, hovedpine og i alvorlige tilfælde indre blødninger. Sygdommen spredes gennem kontakt med inficerede kropsvæsker.

Verdenssundhedsorganisationen WHO har rapporteret, at udbruddet i DRC er et af de mest komplekse på grund af den ustabile sikkerhedssituation. Humanitære organisationer møder udfordringer med at nå frem til de ramte områder, da væbnede grupper kontrollerer dele af regionen. Dette forsinker behandling og isolation af patienter. Sundhedsarbejdere risikerer selv at blive smittet, og der er rapporteret om angreb på sundhedsklinikker.

Den manglende vaccine mod bundibugyo-varianten gør situationen endnu mere kritisk. Tidligere ebolaudbrud i DRC er blevet bekæmpet med vacciner, men de er målrettet andre varianter. Forskere arbejder på at udvikle nye vacciner, men det tager tid. I mellemtiden er fokus på at opspore smittede, isolere dem og spore kontakter.

Myndighederne har iværksat informationskampagner for at oplyse befolkningen om smitteforebyggelse. Internationale donorer har lovet økonomisk støtte, men der er brug for yderligere ressourcer. EU-kommissær Lahbib opfordrede til global solidaritet og understregede, at ebola ikke kender grænser. Hun opfordrede også til øjeblikkelig våbenhvile for at lette det humanitære arbejde.

Situationen er kritisk, og der er behov for en hurtig og koordineret indsats for at forhindre, at udbruddet spreder sig yderligere. Ebolaudbruddet i DRC har også økonomiske konsekvenser. Landbrugsområder er blevet isoleret, handelen er gået i stå, og priserne på basale fødevarer stiger. Mange familier mister deres indtægtskilde, når smittede ikke kan arbejde.

Den humanitære krise forværres af, at sundhedssystemet i DRC i forvejen er svagt. Hospitaler mangler personale og udstyr, og mange steder er der mangel på rent vand og sæbe. WHO har anbefalet, at alle, der arbejder i de ramte områder, får adgang til beskyttelsesudstyr. Trods udfordringerne er der små lyspunkter: 35 personer er blevet erklæret raske, hvilket viser, at tidlig behandling kan redde liv.

Men med 149 døde og stigende smittetal er der lang vej igen. Verdenssamfundet må handle nu for at stoppe dette udbrud, før det udvikler sig til en pandemi. I sidste uge annoncerede Den Afrikanske Union en ekstraordinær bevilling til bekæmpelse af ebola. Også USAID har sendt teams til regionen.

Men sikkerhedssituationen forbliver den største hindring. Væbnede grupper har gentagne gange angrebet sundhedspersonale og ødelagt forsyninger. En lokal læge udtalte til medierne, at kampene gør det næsten umuligt at nå ud til alle patienter. Nogle landsbyer er helt afskåret fra omverdenen.

Der er hastende behov for en politisk løsning, der kan bringe fred til de berørte provinser. EU og FN har opfordret til en humanitær pause, men indtil videre uden held. Ebola er ikke kun et sundhedsproblem, men også en trussel mod stabiliteten i regionen. Verden kan ikke tillade sig at ignorere denne krise





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Ebola DR Congo Udbrud Bundibugyo Sundhedskrise

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