EASA-rapport afslører dobbelt så mange sikkerhedsproblemer i danske lufthavne som i resten af Europa

En EASA-undersøgelse fra 2021 viser, at Danmark havde betydeligt flere sikkerhedsafbrydelser i lufthavnene end gennemsnittet i Europa, men myndighederne har udvidet inspektørteamet og understreger, at flyrejser fortsat er sikre.

Den europæiske luftfartssikkerhedsmyndighed EASA har i en rapport fra 2021 afsløret, at Danmark havde næsten dobbelt så mange sikkerhedsproblemer i lufthavnene som det gennemsnitlige europæiske niveau.

Rapporten viser, at kontrolsystemerne i de danske lufthavne har været svækket af både underbemanding og manglende faglig kvalifikation blandt inspektørerne. På tidspunktet for inspektionen var der kun én enkelt medarbejder i Trafikstyrelsens inspektørkorps, som besad den fulde uddannelse, der kræves for at føre tilsyn med de ni danske lufthavne, der er underlagt EU‑reglerne.

Derudover har der ikke været en systematisk kontrol af de data, som formidles til piloter ved start og landing. Den danske Trafikstyrelse, som er den nationale autoritet for flysikkerhed, har i et svar til DR Nyheder fastholdt, at sikkerheden hele tiden har været på et højt niveau.

Samtidig har myndigheden anerkendt, at rapportens fund er en alvorlig læsning, og har derfor styrket sit team fra nuværende to ansatte til 24 heltidsmedarbejdere. Både pilotformand Kasper Svendsen fra Flyvebranchens Personale Union og flysikkerhedseksperten Paul Hulme Harrison understreger i deres kommentarer, at de samlede sikkerhedsprocedurer i de danske lufthavne generelt fungerer fint.

Svendsen kalder rapporten "hovedrystende" og påpeger, at piloters tillid til de data, de får fra Trafikstyrelsen, er afgørende. Hvis oplysninger om landingsbane‑længde eller -kapacitet er forkerte, kan det medføre farlige situationer. Harrison påpeger, at mange sikkerhedsforanstaltninger - herunder løbende krydstjek fra kontrolcentret i København og beredskabspersonale på bakken - er uafhængige af den specifikke inspektion og konstant overvåges. De betoner, at lufttransport fortsat er den sikreste form for rejse, og at passagererne kan føle sig trygge.

Endelig bemærker Trafikstyrelsens vicedirektør Lars Korsholm, i tråd med Svendsen og Harrison, at de mange lag af kontrol og forebyggende tiltag sikrer, at danske lufthavne lever op til både europæiske og internationale standarder, så rejsende kan have fuld tillid til sikkerheden ved flyrejser





