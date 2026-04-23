Dystre nyheder: Biavlertab, tyverier, ulveangreb og træningsskifte

En samling af forskellige nyheder fra Danmark, der dækker alt fra udfordringer for biavlere og politiets efterforskning af tyverier til tragiske hændelser med ulveangreb og ændringer i håndboldverdenen.

Foråret bringer desværre dystre nyheder for danske biavlere. Mathias Hvam har oplevet betydelige tab af bi-familier, og han er overbevist om, at årsagen ligger i faktorer, der svækker bierne.

Samtidig efterlyser Midt- og Vestjyllands Politi to mistænkte mænd i forbindelse med et tyveri begået ved Restaurant JA i Holstebro lørdag den 28. marts, kort før klokken 12.00. Ifølge politiet opholdt den ene mand sig inde i restauranten, mens den anden ventede i gården.

Beskrivelsen af de eftersøgte er som følger: Den første mand beskrives som havende mørk hud, mørkt hår og skæg, iført en sort/grå jakke med lynlås og et stort hvidt logo på ryggen, grønne bukser og lyse, flerfarvede sko. Den anden mand beskrives ligeledes som havende mørk hud, mørkt hår og skæg, iført en lysegrøn og hvid jakke, beige cargobukser og beige sko med hvid bund, samt en stor rygsæk fra The North Face.

Tragisk nok er en tre måneder gammel hvalp blevet dræbt af en ulv på en landejendom. Hvalpen blev taget meget tæt på huset og fundet 900 meter væk. I en anden sag standsede en politipatrulje onsdag aften en bil med en 44-årig mand fra Skive bag rattet ved Engparken i Højslev. Manden var frakendt kørekortet, påvirket af narko og i besiddelse af en mindre mængde ulovlige stoffer.

Bilen blev beslaglagt, og den kvindelige ejer er nu sigtet for at have overladt bilen til en person uden gyldigt kørekort. En usædvanlig retssag venter fredag, hvor Carl Højgaard skal i retten i en konflikt om syv kameler – dog ikke rigtige kameler, men træskulpturer, som han og hans kone Ruth har haft stående på deres grund siden 2018. Lemvig Kommune har siden 2020 forsøgt at få ægteparret til at fjerne kamelerne.

Et tyveri fandt sted i en forretning på Vestergade i Lemvig klokken 12.20, hvor gerningsmændene flygtede i en polsk indregistreret Opel Astra stationcar med nummerpladen SD 0314M. Skjern Håndbold mister en vigtig profil, da Kasper Søndergaard stopper i klubben efter 15 år. Han har valgt at udnytte en klausul i sin kontrakt og tiltræder som cheftræner i Sønderjyske Håndbold fra næste sæson på en treårig aftale.

Søndergaard har haft stor betydning for Skjern Håndbold, både som spiller og som en del af trænerstaben. Han udtrykker dog, at han ser frem til den nye udfordring. Virksomheder kan se frem til at skulle betale ved kasse ét, når busserne ikke kører som planlagt på grund af tekniske fejl, der fører til forsinkelser og aflysninger.

Positivt er det dog, at en ny AI-model viser, at sol- og vindenergi vokser rekordhurtigt og potentielt kan dække næsten halvdelen af verdens elforbrug i 2050, selvom det stadig ikke er tilstrækkeligt til at nå 1,5-gradersmålet. Til sidst er der rapporteret om et uheld på rute 11 på Vardevej nord for Lyne i retning mod Tarm





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Roadpricing i Danmark: Løsningen på trængsel eller blot en skjult skat?Efter to års forsøg med 3.000 bilister debatteres resultaterne af vejafgifter. Er det vejen frem for at mindske trængsel, eller straffer det blot pendlere uden alternativer?

Read more »

Diverse Nyheder fra DanmarkEn samling af forskellige nyheder fra hele landet, herunder sport, trafik, kriminalitet og lokale begivenheder.

Read more »

Regeringsforhandlinger i Danmark: Usikkerhed og Fastlåste PositionerDe politiske forhandlinger om en ny dansk regering fortsætter, men er præget af manglende fremskridt og uenighed om økonomien. Lars Løkke Rasmussens rolle er afgørende.

Read more »

16-årig svensk dreng er nu udleveret til Danmark efter skudepisode i Aalborg | NyhederEn 16-årig svensk dreng, der blev anholdt i Sverige, mistænkt for skyderi mod en tatovør i Aalborg, er nu blevet udleveret til dansk politi.

Read more »

Stine Bosse deler vild konspirationsteori om Trump: 'Ikke super klogt', advarer USA-ekspertPåstanden kan skade forholdet mellem USA og Danmark, lyder det.

Read more »

Et fællesskab uden om DanmarkStammefrænder. På en festival i Sisimiut mødes oprindelige folk fra hele Arktis. Samtidig vokser mistroen til Danmark. Gensyn med den grønlandske rapper Josef Tarrak efter et skelsættende år.

Read more »