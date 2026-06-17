Dyrt at parkere og tage toget i USA under VM‑slutrunden - en dansk fans oplevelse

Dansk supporter Don Ø oplevede høje priser på parkering, tog og forfriskninger i Boston under Norges VM‑kamp, men mindes dagen for norsk sejr, gamle venner og kvalitetstid med sønnen.

Tilskuernes oplevelse i USA har vist sig at være langt dyrere, end de fleste danskere kunne forestille sig, når de skal parkere eller tage toget til en VM‑kamp.

Det er Don Ø, som som regel sidder på tribunen i den københavnske Parken, men som i denne omgang befandt sig på den anden side af Atlanten for at heppe på det norske landshold. Den norske cheftræner Ståle Solbakken havde inviteret ham til USA som en slags gæstekommentator og supporter, så Don Ø kunne følge Norge i deres første VM‑kamp på Gillette Stadium i Boston.

Da han ankom til området omkring stadion, blev han mødt af høje priser på både parkering og offentlig transport, noget som straks gik op for ham, at de amerikanske fans i høj grad skal have den store pengepung frem, hvis de vil bevæge sig rundt i kampens tidevande. Ifølge Don Ø lå parkeringspladserne flere kilometer fra stadion mellem 100 og 150 dollars per plads, og den sædvanlige togbillet fra Boston til spillestedet var på kampdagen steget fra omkring otte dollars til omkring firs eller otte‑firs dollars.

På dansk valuta betød det, at en parkeringsplads kostede mellem 644 og 966 kroner, mens en enkelt togbillet kunne koste op til 640 kroner. Udover transportomkostningerne fortalte hans danske kammerat Jeppe Elkjær, at en flaske vand lå på 32 kroner, og en almindelig øl kom på omkring 115 kroner - priser som naturligvis varierer alt efter mærke og placering.

Selvom priserne virkede ubehageligt høje, fremhævede Don Ø den positive stemning og den gode selskab med sin søn Peter, som fulgte med på rejsen. Den afgørende kamp endte i en klar sejr for Norge, der slog Iran 4-1, og Don Ø beskriver dagen som en mindeværdig oplevelse. Flemming Østergaard, som også var til stede, understregede, at selvom udgifterne var betydelige, så var den samlede oplevelse af en flot norsk sejr, genforening med gamle venner og kvalitetstid med sin søn uvurderlig.

For den gennemsnitlige danske fan, som drømmer om at opleve en VM‑slutrunde i udlandet, er historien et tydeligt signal om, at de bør forberede både budget og forventninger. De høje omkostninger på parkering, transport og forfriskninger viser, at en sådan tur kræver grundig planlægning, men den emotionelle gevinst af at se sit hold vinde, kan gøre det hele værd





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

VM USA Parkering Transport Norge

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Forhandlinger mellem USA og Iran: USA forsøger at redde aftale med Iran, mens Israel fortsætter aggressionUSA og Iran har ifølge nyheder nået en aftale om våbenhvile og forhandlinger, som skal underskrives i Genève. Aftalen indebærer bl.a. genåbning af Hormuzstrædet, men de næste 60 dage vil være afgørende for at fastlægge en køreplan. Israel fortsætter med at invadere og bombarde Libanon, hvilket Iran kræver stoppet. Iran har også krav om ophævelse af sanktioner og garantier mod atomvåbenudvikling. Trods USA's og Israels påstande har Iran altid overholdt sine atomforpligtelser.

Read more »

Havde satset kæmpe beløb: Spaniens VM-fadæse kostede en gambler dyrtEt på papiret sikkert spil endte med at gå grueligt galt.

Read more »

Pludseligt forbud koster fisker dyrt: - Det er som et mareridt, man ikke kan vågne fraRisikoen for at få gamle miner i trawlet betyder, at vigtigt område er lukket land for vestjyske rejefiskere. Fiskerne mener, at det reelt handler om noget helt andet.

Read more »

Dansk youtuber får bøde for video med 100 shotsYoutuber Martin Guldborg skal betale en bøde på 120.000 kroner for videoer med hundredtusindvis af visninger.

Read more »