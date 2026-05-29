Dyrenes Beskyttelse dropper sit kendte mærke efter 34 år

Mærket 'Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse' udgår efter 34 år. Organisationen vil i stedet fokusere på politisk påvirkning for bedre dyrevelfærd i landbruget. Beslutningen vækker både overraskelse og opbakning.

Efter 34 år stopper Dyrenes Beskyttelse med at bruge mærke t 'Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse '. Mærke t har siden 1990 hjulpet forbrugere med at vælge kød og mejeriprodukter fra dyr med bedre vilkår, men organisationen vil nu samle alle kræfter om at kæmpe for bedre forhold for landbrugsdyr og en omstilling af dansk landbrug.

Det skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse. Beslutningen kommer efter en længere intern debat om, hvorvidt mærket reelt har den ønskede effekt, og om det er den bedste måde at bruge organisationens ressourcer på. Ifølge direktør Britta Riis har mærket været et nyttigt redskab, men tiden er inde til at fokusere på mere systemiske ændringer.

Vi vil frem for alt arbejde for, at dyrevelfærd bliver en central del af den politiske dagsorden, og at landbrugsstøtten målrettes mod bæredygtig produktion med høj dyrevelfærd. Det betyder ikke, at forbrugerne efterlades uden vejledning. Dyrenes Beskyttelse vil fortsat offentliggøre lister over gode produkter og samarbejde med detailkæder om mærkningsordninger, men uden et officielt mærke. Reaktionerne har ikke ladet vente på sig.

Landbrug & Fødevarer udtrykker overraskelse over beslutningen og påpeger, at mærket har været værdsat af både forbrugere og producenter. Mange landmænd har investeret i at opfylde kravene for at opnå mærket, og nu frygter de, at deres ekstra indsats ikke længere anerkendes. Dyrenes Beskyttelse understreger dog, at de ikke opfordrer til at droppe de gode vaner. Tværtimod håber de, at forbrugerne fortsat vil vælge produkter med høj dyrevelfærd, men at organisationen nu kan sætte ind på et mere politisk plan.

Samtidig har flere dyreværnsorganisationer rost beslutningen. Verdens Dyreskydsfond (WSPA) kalder det et modigt skridt, der kan bane vejen for skrappere krav til hele branchen. For forbrugerne betyder beslutningen, at de fremover må orientere sig på andre måder. Dyrenes Beskyttelse opfordrer til at kigge efter andre mærker som Ø-mærket eller det svenske Krav, men erkender, at det kan være forvirrende.

Derfor vil organisationen i den kommende tid udarbejde en guide til, hvordan man som forbruger bedst støtter op om dyrevelfærd. Mærket 'Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse' har haft stor betydning for mange danske forbrugere. Det har givet en tryghed i hverdagen, når man stod i supermarkedet og skulle vælge mellem forskellige produkter. Men organisationen mener, at tiden er moden til at gå et skridt videre.

I stedet for kun at påvirke enkeltforbrugere vil de nu påvirke hele systemet. Det handler om at få politikerne til at stille krav, så alle dyr har det godt, uanset om der er et mærke på eller ej. Den tidligere formand for Dyrenes Beskyttelse, Peter Pagh, kalder beslutningen historisk. Han forklarer, at mærket blev indført i en tid, hvor der var behov for at synliggøre dyrevelfærd for forbrugerne, men at udviklingen nu kræver en ny tilgang.

Vi kan ikke blive ved med at lave små forbedringer, når de store strukturelle problemer uløst. Det er på tide at tage kampen op mod den intensive landbrugsproduktion, siger han. Hos forbrugerrådet Tænk glæder man sig over, at Dyrenes Beskyttelse tager et opgør med mærkningsjunglen. Der findes i dag over 20 forskellige dyrevelfærdsmærker i Danmark, hvilket gør det svært for forbrugerne at navigere.

Måske kan dette føre til en forenkling, siger cheføkonom Signe Frese. Dyrenes Beskyttelse forventer, at afviklingen af mærket vil ske gradvist over de næste måneder, så producenter og detailhandel kan omstille sig. I mellemtiden vil mærket fortsat være at finde på hylderne, men efter udgangen af 2024 vil det ikke længere blive tildelt nye produkter. Organisationen understreger, at de nuværende licenshavere vil kunne bruge mærket, indtil deres aftale udløber.

Det er en markant ændring i det danske fødevarelandskab, og det bliver spændende at følge, hvordan både forbrugere, producenter og politikere reagerer. Ét er sikkert: Dyrenes Beskyttelse har sat sig for at skabe en mere dyrevenlig fremtid - og det gør de nu uden deres gamle mærke





