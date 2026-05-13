Dyrene sidde fast i hegn: `${Hanne Fogtmann Pedersen}`s frustration med forårsblasen

Hanne Fogtmann Pedersen, der bor i Skive, oplevede, at tre dådyr sprang ud på vejen foran hendes bil i Vinderup. To af dem fik fast i et hegn, der stod på den modsatte side af vejen. Hun frygter, at dyrene kan få ondt af at sidde fast og mener, at hegnet er en farlig situation, især hvis dyrene vender om igen. Henadvendende spørgsmål om sikkerheden og beplantningen bliver diskuteret.

Dyrene har ikke en jordisk chance for at se, om der står et hegn. Sådan lyder det fra Hanne Fogtmann Pedersen. I fredags kom hun kørende sammen med sin mand på Hjelmvej i Vinderup, da der pludselig sprang tre dådyr ud på vejen et stykke foran bilen.

Den første nåede helt fra den ene grøftekant til den anden uden problemer. Den næste sad fast i et hegn, der står på den modsatte side, men kom hurtigt fri, og den tredje sad fast med alle fire ben i hegnet. Jeg nåede at se den vende med bugen opad og forsøge at vride sig, inden den kom fri igen, fortæller hun og uddyber: - Jeg synes, det er ganske forfærdeligt, at det kan ske. Jeg er vred.

De kan jo brække deres ben ved at sidde fast, siger hun. På begge sider af vejen er der et skovområde. På den ene side er der sat et hegn op på en privat grund. Det er der ikke på den anden.

Og det kan ifølge Hanne Fogtmann Pedersen give en potentiel farlig situation, hvis dyrene beslutter sig for at vende om efter at være været løbet over vejen og frem til hegnet. - Det er farligt, hvis dyret ombestemmer sig og vender om, hvis de ikke kan komme igennem hegnet, og så derfor vil tilbage på vejen igen, siger hun. Hegnet kan jo være sat op af sikkerhedsmæssige grunde? Er det så ikke fair, at der er sat et hegn op?

- Det giver bare ingen mening at spærre af for dyrene, når der er skov på begge sider. Jeg kan se, det giver mening på motorvejene, men der er der også hegn på begge sider. Det der er den sikre død for et dyr, mener hun. Hegnet kan også være sat op for at passe på beplantningen.

Er det så ikke okay? - Nej, for mig giver det ingen mening. Det vil kun give mening, hvis det var et fast, tydeligt gærde, som dyrene kan se, forklarer hun. Ifølge Hanne Fogtmann Pedersen, der bor i Skive, er det ikke første gang, hun ser dyr sidde fast i hegn, der står langs vejene.

TV MIDTVEST har været i kontakt med ejeren af hegnet, men personen har ikke haft lyst til at medvirke i artiklen





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dyraregn Haglende Fredags Szeitraumvej Hegn Stærmning Se Skove Vær

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Muflonne på Fur - det er ikke første gang men sansynligheden er lavMuflonne i april 2024 skabte stor overraskelse på Limfjordsøen Fur, efter et langt fravær på 40 års tid. Mange ejer af dyrene sad ved en famlende Rikke til at finde ud af, hvorfor dyrene var kommet tilbage til øen. Muflon Mysteriet er en serie, der fortæller historien bag muflonne på Fur.

Read more »

Jesper Panorama Pedersen får massiv støtte efter svindelsag om falske bookingerEfter en hård periode med omfattende booking-svindel er kendiskokken Jesper Panorama Pedersen nu blevet overvældet af kærlighed og støtte, efter at et ægtepar blev dømt i retten.

Read more »

Ny bog om forsøgsdyrenes bedre liv: "Skyld til behandle dyrene humant" - Annette K. NielsenAbtrup-Carobes bog diskuterer dyrenes intelligens, bevidsthed, smerteoplevelse, kommunikation og personlighedstræk. Det fremsætter spørgsmål til dyremæssig behandling og krav til forsøgsdyrene.

Read more »

Senior soumises af hjemmepleje: Saga om Hanne Rønnow Fjelstad og misprision af blodpropperAnmeldelse om seniorer, der oplever problemer med at få den pleje og opmærksomhed, de har krav på fra hjemmeplejen i Odsherred Kommune. Blot citater fra dem, der har været involveret i sagens kredsløb, viser, at der er problemer med tilstedeværelse, undfangelse af alvorlige problemer og respekt for den ældre persons ønsker og behov.

Read more »