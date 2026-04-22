DTU vil revolutionere vedligeholdelse af solceller med natflyvende droner

Forskere ved DTU introducerer en innovativ metode til at spotte defekte solceller ved hjælp af termiske droner om natten og kunstig intelligens for at sikre højere effektivitet i energiproduktionen.

Solcelleanlæg udgør en central brik i den grønne omstilling, men en udbredt udfordring er skjulte defekter, der kan reducere anlæggenes effektivitet markant. Ifølge undersøgelser fra Danmarks Tekniske Universitet ( DTU ) oplever mange anlæg i det danske landskab, at mellem 10 og 30 procent af solcellerne ikke yder optimalt.

Disse fejl forbliver ofte uopdagede, da de nuværende inspektionsmetoder ofte er manuelle, sporadiske og mangler den fornødne teknologiske understøttelse. Når solceller fungerer suboptimalt, spilder vi ikke blot værdifuld vedvarende energi, men vi forkorter også anlæggenes levetid og forringer det økonomiske afkast for ejerne. Derfor arbejder forskere nu på højtryk for at udvikle en mere systematisk og effektiv løsning, der kan sikre en stabil energiproduktion gennem hele året. Løsningen ligger i anvendelsen af specialudstyrede droner, der opererer i nattetimerne.

Ved at benytte avancerede termiske kameraer om natten kan dronerne identificere temperaturafvigelser i solcellepanelerne, hvilket er et direkte tegn på defekter eller elektriske fejl, som ikke er synlige for det blotte øje i dagslys. Når panelerne køles ned efter solnedgang, bliver de defekte celler tydelige som varmepunkter, hvilket gør det muligt at lokalisere problemer med ekstrem præcision. Dette teknologiske gennembrud kombineres med kunstig intelligens, der automatisk analyserer de indsamlede data.

Ved at automatisere denne proces kan store solcelleparker blive inspiceret på en brøkdel af den tid, det hidtil har taget, hvilket frigør ressourcer til målrettet vedligeholdelse frem for generelle, ineffektive eftersyn. Perspektiverne for denne teknologi er enorme, da fuldautomatisering af inspektionerne vil gøre det muligt at overvåge produktionen kontinuerligt. Når AI-modellerne lærer at genkende de specifikke mønstre for fejl, kan systemet proaktivt advare ejere om, hvornår det er nødvendigt med manuel kontrol eller udskiftning af specifikke komponenter.

Dette skaber en cirkulær proces, hvor man minimerer spild og sikrer, at hvert enkelt panel bidrager til det samlede energinet. Ved at integrere disse droneløsninger i den daglige drift af solcelleanlæg, tager Danmark et vigtigt skridt mod at optimere den eksisterende grønne infrastruktur. Det handler ikke længere kun om at opsætte flere paneler, men i høj grad om at vedligeholde dem intelligent, så vi får mest muligt ud af de ressourcer, vi allerede har installeret.

Med denne kombination af droneovervågning, termografi og AI tegner der sig et billede af en fremtid, hvor solenergi bliver mere driftssikker og økonomisk rentabel end nogensinde før





ingdk / 🏆 6. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Solceller DTU Droneteknologi Grøn Energi Kunstig Intelligens

United States Latest News, United States Headlines

