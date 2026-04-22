DTU vil revolutionere vedligeholdelse af solcelleparker med droner

DTU udvikler en ny metode til at opdage skjulte defekter i solcelleanlæg ved hjælp af natlige droneinspektioner og kunstig intelligens for at øge effektiviteten i den grønne energi.

Skjulte defekter i moderne solcelleanlæg udgør en markant udfordring for den grønne omstilling, da de kan reducere anlæggenes effektivitet med mellem 10 og 30 procent.

Disse fejl er ofte usynlige for det blotte øje og kan være svære at identificere under normale driftsforhold. Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har derfor taget initiativ til at revolutionere måden, vi vedligeholder og inspicerer solcelleparker på, ved at anvende avanceret droneteknologi udstyret med termiske kameraer i nattetimerne. Ved at flyve dronerne om natten, når panelerne køles ned, bliver temperaturforskelle forårsaget af elektriske modstande eller skader tydeligere, hvilket gør det muligt at lokalisere præcise defekter, som ellers ville forblive uopdagede.

Traditionelt har inspektioner af solcelleparker været en manuel og tidskrævende proces, der ofte finder sted alt for sjældent eller helt udebliver. Denne ineffektive praksis medfører store økonomiske tab for anlægsejerne og en unødigt lav produktion af vedvarende energi. Ved at integrere automatiserede dronesystemer og kunstig intelligens (AI) til at analysere de indsamlede data, sigter DTU mod at skabe en fremtid, hvor inspektioner kan foregå fuldautomatisk og med meget høj frekvens.

Når AI-modellerne først har identificeret de områder i anlægget, der præsterer under det forventede niveau, kan teknikere målrette deres indsats direkte mod de berørte paneler, hvilket reducerer behovet for omfattende manuelle gennemgange og sikrer en hurtig udskiftning af fejlbehæftede komponenter. Visionen om at optimere solenergiproduktionen gennem teknologisk innovation stopper ikke ved droner og termisk overvågning.

I takt med at vi ser teknologiske spring, såsom batterier med en rækkevidde på 1.500 kilometer på en opladning, bliver det tydeligt, at vedligeholdelse og lagring af energi er de to vigtigste søjler for fremtidens energisystem. DTU’s satsning på automatisering understreger en nødvendig udvikling: Hvis vi skal nå klimamålene og sikre en stabil forsyningskæde, skal solcelleanlæg ikke blot installeres og glemmes, men derimod overvåges intelligent gennem hele deres levetid.

Med den rette kombination af droner og avancerede analyseværktøjer kan vi minimere spildet og maksimere outputtet fra hver eneste kvadratmeter solcellepanel, hvilket i sidste ende gør den grønne energi mere konkurrencedygtig og pålidelig for hele samfundet





ingdk / 🏆 6. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Solceller DTU Droneteknologi Vedvarende Energi Automatisering

United States Latest News, United States Headlines

