DTU-baseret firma satser på kommerciel fusionsreaktor til materialetest og isotopfremstilling

Et nyt firma med rødder i DTU planlægger at opføre en kommerciel fusionsreaktor på Risø-campus inden 2030. Anlægget skal bruges til materialetest og produktion af radioaktive isotoper, ikke til elproduktion. Illustrationen fra DANTE Fusion viser en reaktor med magnetspoler på ca. to meter i diameter.

En nystartet virksomhed, der er udsprunget af Danmarks Tekniske Universitet ( DTU ), har identificeret en lovende forretningsmulighed. Ved at udnytte principperne fra fusionsenergi, sigter virksomheden mod at etablere en ny type neutronkilde på DTU 's campus på Risø ved Roskilde Fjord. Denne kilde vil ikke være en traditionel forskningsreaktor eller en prototype på et fremtidigt elproducerende anlæg. I stedet er visionen at skabe en kommerciel facilitet, der kan anvendes til at teste avancerede materialer og producere vigtige radioaktive isotoper.

Såfremt tidsplanen holder, forventes denne innovative fusionsreaktor at være operationel inden udgangen af 2030. Reaktorens principskitse viser en kerne med en diameter på omkring to meter, omgivet af kobberspoler designet til at generere de nødvendige magnetfelter, som er afgørende for at inddæmme og kontrollere fusionsprocessen. Illustrationen, leveret af DANTE Fusion, giver et visuelt indtryk af anlæggets potentielle udformning.

Firmaets strategiske placering på DTU's campus åbner op for et tæt samarbejde med universitets forskningsmiljøer og udnytter den ekspertise, der allerede findes inden for fusionsforskning og relaterede teknologier. Potentialet for at bidrage til både videnskabelig udvikling og industriel anvendelse er betydeligt. Materialetestning er essentiel for udviklingen af nye teknologier, der kræver modstandsdygtige materialer, for eksempel inden for rumfart, energisektoren og medicinsk udstyr.

Produktionen af radioaktive isotoper er ligeledes afgørende for medicinsk diagnostik og behandling samt for forskning i forskellige videnskabelige discipliner. Virksomhedens forretningsmodel fokuserer på at tilbyde adgang til disse kapaciteter på kommercielle vilkår, hvilket åbner op for nye muligheder for danske og internationale aktører, der har behov for disse specialiserede tjenester.

Succesen afhænger af en række faktorer, herunder den fortsatte udvikling af fusionsforskning og -teknologi, de regulatoriske rammer for nye nukleare installationer, samt virksomhedens evne til at tiltrække de nødvendige investeringer og opnå kommerciel levedygtighed.

Dette initiativ understreger den voksende interesse for nye nukleare teknologier og deres potentielle anvendelser ud over traditionel elproduktion. Fremkomsten af en kommerciel fusionskilde på Risø vil sandsynligvis sætte Danmark på verdenskortet inden for dette spirende felt og potentielt skabe nye job og vidensarbejdspladser.

Det er dog vigtigt at bemærke, at fusionsteknologi stadig befinder sig i et udviklingsstadie, og der er fortsat tekniske udfordringer, der skal overvindes, før anlæg af denne type kan blive udbredt. Virksomhedens ambitioner repræsenterer et ambitiøst skridt i denne retning.

Denne nye fusionskilde vil sandsynligvis integrere avancerede materialer og kontrolsystemer, der er udviklet specifikt til de ekstreme forhold i en fusionsreaktor.





