DSB overvejer ændringer i køreplanerne

DSB overvejer at justere køreplanerne på flere strækninger for at skabe større robusthed i togdriften. Det kan blandt andet ske ved at indlægge ekstra tid på udvalgte ruter, så mindre forsinkelser ikke spreder sig gennem hele systemet.

Flere danskere har ikke styr på reglerne: Kan resultere i uventet skatteregning. Hvis du ofte tager toget til arbejde, studie eller familiebesøg, kan der være ændringer på vej, som får direkte betydning for din rejse.

DSB kæmper i øjeblikket med omfattende forsinkelser, og nu overvejer selskabet nye tiltag for at få flere tog frem til tiden. Forslagene kan betyde, at nogle passagerer fremover må indstille sig på længere rejsetider og færre afgange. DSB overvejer at justere køreplanerne på flere strækninger for at skabe større robusthed i togdriften. Det kan blandt andet ske ved at indlægge ekstra tid på udvalgte ruter, så mindre forsinkelser ikke spreder sig gennem hele systemet.

Et eksempel er strækningen mellem Kalundborg og København, hvor DSB ser på muligheden for at tilføje fem minutters ekstra rejsetid. En lignende model er allerede blevet anvendt på Kystbanen mellem København og Helsingør, hvor rejsetiden er blevet forlænget med mellem fem og ni minutter. Ifølge DSB's administrerende direktør, Flemming Jensen, har punktligheden aldrig været dårligere i hans 11 år som chef for selskabet.

For at et tog kan registreres som værende til tiden, må det højst være forsinket med 2 minutter og 59 sekunder. DSB har kun levet op til statens krav om punktlighed i én af de seneste 13 måneder. I april nåede blot 59,8 procent af passagererne frem til tiden. Det betød, at knap to millioner rejsende oplevede forsinkelser.

Ifølge DSB skyldes problemerne en kombination af flere store projekter og udfordringer. Jernbanenettet er i gang med omfattende moderniseringer, herunder elektrificering og udrulning af nye signalsystemer. Hertil kommer blandt andet ombygningen af Aarhus Banegård, vejrmæssige udfordringer tidligere på året og indførelsen af et nyt it-system til vagtplanlægning. Forslagene er foreløbig på overvejelsesstadiet, men hvis de bliver gennemført, kan mange togpassagerer opleve, at fremtidens løsning på forsinkelser bliver længere rejsetider og færre afgange





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DSB Køreplaner Forsinkelser Togdriften Robusthed

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