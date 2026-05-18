DSB i centrum for AI-kontrovers efter iscenesat konflikt med influencer Casper Krause

En planlagt kampagne på TikTok mellem DSB og influenceren Casper Krause endte i kritik, da grænsen mellem joke og markedsføring blev for utydelig for publikum.

Den danske statsbanes driftsoperatør, DSB , har for nylig fundet sig selv i centrum for en intens debat på de sociale medier efter et forsøg på at modernisere deres kommunikation til et yngre publikum.

Det hele startede, da influenceren og online-coachen Casper Krause postede en video på sine sociale platforme, hvor han tilsyneladende var rasende over DSBs handlinger. I videoen, som hurtigt spredte sig og opnåede næsten en halv million visninger på TikTok, anklagede Krause DSB for at have brugt AI-genererede billeder af ham i en sammenhæng, han ikke kunne acceptere. Han advarede endda om, at hans advokater ville gå rettens vej mod enhver, der benyttede denne type teknologi til at manipulere hans ansigt.

Det viste sig dog hurtigt, at denne konflikt ikke var så spontan, som den udgav sig for at være. DSB havde nemlig lagt en video op, hvor Krause optrådte i akrobatiske og surrealistiske stillinger på reklameskilte på diverse banegårde, skabt via kunstig intelligens. Efter den efterfølgende storm på nettet kom sandheden frem: hele skænderiet var nøje planlagt og aftalt på forhånd mellem DSB og Krause.

Kommunikationschef Niels-Otto Fisker forklarede i P1 Morgen, at virksomheden blot ønskede at deltage i en eksisterende TikTok-leg, hvor man interagerer med memes, som er populære i den unge målgruppe. Målet var at skabe et smil på læben og gøre DSB til et emne, man taler positivt om, så flere unge får lyst til at tage toget.

For at undgå juridiske komplikationer vedrørende rettigheder havde DSB spurgt Krause om lov til at bruge hans billeder, selvom der ikke var tale om en betalt reklameaftale. Krause bekræftede selv, at arrangementet var koordineret gennem et eksternt bureau, som DSB benytter til deres sociale medieindhold. Men trods de gode intentioner om at være hippe og relevante, endte kampagnen med at blive fjernet, da det blev tydeligt, at budskabet var for uklart for mange.

Sagen bliver særligt kompleks, når man ser på Casper Krauses profil. Han er kendt som en kontroversiel figur, der ofte udtaler sig om traditionelle kønsroller og maskulinitet, hvilket har placeret ham i det, man kalder manosfæren. Krause har selv indrømmet, at han benytter sig af en teknik kaldet ragebaiting, hvor han bevidst fremprovokerer vrede og forargelse hos folk for at generere klik, følgere og i sidste ende sælge sine online-kurser.

Dette skaber et problematisk bagtæppe for en offentlig virksomhed som DSB, der pludselig associeres med en person, hvis forretningsmodel bygger på konflikt og provokation. Selvom Niels-Otto Fisker understregede, at DSB ikke nødvendigvis deler Krauses værdier, men blot ønskede at deltage i en bred samtale, blev det tydeligt, at grænsen mellem humor og brand-risiko var hårfin. Kritikken af stuntet kom ikke kun fra offentligheden, men også fra eksperter i digital kultur.

Katrine K. Pedersen, ph.d. ved Københavns Universitet, påpegede, at iscenesættelsen af konflikten var alt for uigennemskuelig. Hun argumenterede for, at der opstod en farlig gråzone, hvor kommercielle interesser blev blandet sammen med hvad der lignede en reel personlig konflikt. Ifølge Pedersen burde aftalen bag videoen have været deklareret langt tydeligere, især fordi målgruppen er børn og unge. Denne gruppe er mere sårbar og kan have sværere ved at gennemskue, hvornår noget er en joke, og hvornår det er markedsføring.

Dette er særligt problematisk i lyset af de strenge regler, der findes for markedsføring rettet mod mindreårige. Sagen tjener som et skoleeksempel på udfordringerne ved at bruge AI og meme-kultur i corporate kommunikation, hvor ønsket om viralitet kan overskygge behovet for gennemsigtighed og etisk ansvarlighed





