DSB har lanceret en redningsplan med introduktion af spanske Talgo-tog for at genoprette drift og sikre kundeoplevelser.

DSB i lunk af tilgængelighed har udarbejdet en omfattende redningsplan for at håndtere de aktuelle driftsproblemer på den danske jernbane. Beslutningen om at trække de spanske Talgo ‑vogne fra udlandet og bringe dem tilbage til Danmark er baseret på et behov for at lukke de kritiske huller i køreplanen og sikre, at passagererne kan rejse sikkert og uden forhindringer.

Skulle de nye tog resultere i en markant forbedring vil DSB'ens talere sige, at dette vil styrke ligningsstabiliteten og forbedre kundeoplevelsen væsentligt. Den gængse retning, som DSB står i, er nu at arbejde intensivt med at genindføre og teste de spanske togvogne i aktiv drift. Vognene vil blive inspekteret og modifikationer vil blive foretaget, så de overholder danske sikkerhedskrav og branchestandarder.

Når dette er gennemført, vil de blive tilknyttet udvalgte ruter med tyngstbelastede afgangstidspunkter, således at den umiddelbart mest urgent trængte område får den øverste prioritet. Kativiteten forventes koordinere med kritiske tojusteringer, der vil sikre, at dagens travleste strækninger får den nødvendige betydning. Udover den tekniske omstyring vil DSB også fokusere på, hvordan man kan håndtere de strukturelle udfordringer, der har set sig i det tidspunkt, hvor de tidligere planlagte togrejser er blevet depået i drift å konting.

Løsningen vil involvere opdeling af informationstjenester og opgradering af kundetjenestena skal imødekomme en stigende efterspørgsel i hele totalkonteksten og sikre en smidig fremtidig odoop ændre. Det er også vigtigt at tage højde for de bredere trafikforskrifter og hele skiftet mod en mere fleksibel rejseskik, hvor passagererne selv kan tilpasse sig situationen uden afbrydelser, der vil være unødvendige.

Med dette forarbejde kan DSB sige farvel til de gamle driftsproblemer og i stedet sætte fokus på at udvikle en bæredygtig og holdbar jernbanetilgang, der kan følge med den teknologiske udvikling og ændringer i samfundets forventninger. Det er et sving, der kan sætte gang i en og mange transformationer, samtidig med at den danske jernbane giver passagererne en stabil, pålidelig og velorganiseret rejseoplevelse gennem hele landet





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DSB Talgo Jernbane Redningsplan Transport

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