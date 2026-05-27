Dronning Sonja indlagt med hjerteproblemer - kongehuset i dyb krise

Dronning Sonja er indlagt med hjerteflimmer og hjertesvigt på et tidspunkt, hvor det norske kongehus er ramt af flere skandaler. Ekspert kalder situationen kritisk.

Dronning Sonja er onsdag blevet indlagt på Rikshospitalet i Oslo med hjerteflimmer og hjertesvigt. Den 88-årige dronning, der fylder 89 til sommer, er dermed ude af stand til at varetage sine officielle pligter i en periode, der allerede er præget af alvorlige kriser for det norske kongehus.

Ifølge B.T.s underholdningsredaktør Fie West er situationen uheldig og understreger, hvor kritisk det står til. Hun udtaler: Det norske kongehus har aldrig stået i en større krise end lige nu, og dronning Sonjas indlæggelse desværre bekræfter, at presset er enormt. Samtidig med at kong Harald også er 89 år gammel og selv har døjet med helbredet, bliver det stadig sværere at få kongehusets opgaver fordelt. Indlæggelsen kommer på et tidspunkt, hvor kongehuset er plaget af flere skandalesager.

Kronprinsesse Mette-Marit er blevet sat i forbindelse med den afdøde sexforbryder Jeffrey Epstein, hvilket har skabt stor debat i Norge. Derudover venter Marius Høiby, søn af kronprinsesse Mette-Marit, retssag og afsoning af en fængselsstraf, hvilket yderligere har svækket kongehusets image. Fie West påpeger, at kongehuset mangler arbejdskraft til at udføre de nødvendige opgaver.

'Ikke nok med, at man er plaget af voldsomme skandalesager med Mette-Marit involvering til Epstein og Marius Høibys fængsling og retssag, så mangler man simpelthen folk i kongehuset til at udføre opgaver', siger hun. Både dronning Sonja og kong Harald har dog fortsat en stor stjerne hos den norske befolkning på trods af krisen. Mange nordmænd følger med bekymring dronningens helbred og håber på en hurtig bedring.

Den norske kongefamilie har i årtier været et symbol på stabilitet og tradition, men de seneste års begivenheder har sat dem under et enormt pres. Det ventes, at kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit i højere grad må træde til for at aflaste de ældre kongelige. Men med de verserende sager mod kronprinsessen og hendes søn kan der opstå yderligere komplikationer.

Eksperter peger på, at kongehuset står ved en skillevej, og at dronning Sonjas indlæggelse er endnu en påmindelse om, at tiden er ved at løbe ud for den generation, der har båret institutionen gennem efterkrigstiden. Kong Harald, der er kendt for sit folkelige væsen, har allerede nedsat sin arbejdsbyrde, og dronningens sygdom kan fremskynde en overgang til næste generation. Indtil videre er dronning Sonja indlagt til observation og behandling, og kongehuset har ikke offentliggjort yderligere detaljer om hendes tilstand.

Det norske folk venter spændt på nyt, mens kongehuset forsøger at navigere gennem en af de sværeste perioder i sin nyere historie





