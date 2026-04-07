Dronning Marys veninde kritiserer Melania Trump: 'En hån mod tredjeverdenslande'

Amber Petty, Dronning Marys barndomsveninde, langer ud efter Melania Trump på sociale medier, efter at have set en dokumentar. Kritikken omhandler Melania Trumps udstilling af rigdom og instruktøren bag dokumentaren.

Hun er Dronning Mary s barndomsveninde, en kvinde kendt for sin skarpe kritik af samfundsforhold, og nu er hun igen i søgelyset. Amber Petty , der er en nær ven af Dronning Mary , har vakt opsigt med en hård kritik af Melania Trump , den tidligere førstedame i USA , på sociale medier . Hændelsen fandt sted efter Petty havde set en dokumentar om Melania Trump .

Det er ikke første gang, at Petty bruger sine sociale medieplatforme til at udtrykke sine meninger om aktuelle emner, hvilket gør hende til en interessant figur i krydsfeltet mellem kongehuset og det offentlige rum. Petty's udtalelser er ofte præget af en stærk social bevidsthed og en vilje til at udfordre status quo. Dette er noget der kommer til udtryk i hendes seneste kritik. Dette er blot et eksempel på, hvordan Petty bruger sin stemme til at debattere sociale og politiske spørgsmål. Kongehuset har ikke kommenteret på Petty's udtalelser, men det er tydeligt, at hendes aktiviteter på sociale medier fortsat fanger opmærksomheden.\I den video, Petty delte på Instagram, udtrykte hun sin skuffelse over dokumentaren om Melania Trump. Hun fortalte, at hun kun var i stand til at se tre minutter af dokumentaren, før hun følte sig nødsaget til at slukke. Ifølge Petty udstiller Melania Trump ifølge hende sin rigdom i en sådan grad, at det virker som en hån mod folk i tredjeverdenslande. Petty understreger, at hun tidligere har haft empati med Melania Trump, på trods af Melanias ægteskab med en 'kontroversiel mand', men at dokumentaren har ændret hendes syn på sagen. Derudover kritiserede hun også instruktøren bag dokumentaren, Brett Ratner, der er blevet beskyldt for seksuelt upassende opførsel. Petty's kritik er ikke kun rettet mod Melania Trump, men også mod produktionen af dokumentaren. Hun afslutter videoen med at sige, at hun fremover vil dedikere sin empati til folk, der virkelig har brug for det. Petty’s klare holdninger og hendes åbenhed omkring dem, har gjort hende til en markant stemme på sociale medier, især inden for den australske kontekst. Hendes udtalelser ses ofte som en kommentar på magtstrukturer og ulighed. Hun er kendt for at bruge sin platform til at sætte fokus på vigtige emner.\Kritikken af Melania Trump kommer på et tidspunkt, hvor opmærksomheden omkring kongehuset er stor. Kong Frederik X og Dronning Marys rejse til Australien har allerede skabt mange overskrifter, og Petty's udtalelser tilføjer en ekstra dimension til denne historiefortælling. Den offentlige interesse for kongehuset og de personer, der er tæt på det, er fortsat stor, og Petty er tydeligvis en person, der ikke er bange for at give sin mening til kende. Samtidig er det vigtigt at bemærke, at Petty’s udtalelser er hendes egne og ikke repræsenterer kongehusets holdning. Hendes kommentarer giver stof til eftertanke om både Melania Trumps person og om den måde, samfundet opfatter rigdom og magt. Denne kombination af en personlig tilknytning til kongehuset og hendes vilje til at tage stilling i samfundsdebatten gør hende til en interessant kilde til kommentarer og analyser. Dette skaber yderligere dynamik i de allerede spændingsfyldte forhold mellem kongehuset og offentligheden. Hendes kritik har uden tvivl skabt diskussion og givet anledning til overvejelser om etik, empati og den rolle, som berømtheder og magtfulde personer spiller i det globale samfund





btdk / 🏆 10. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Dronning Mary Amber Petty Melania Trump Kritik Sociale Medier Dokumentar USA

Danmark Seneste Nyt, Danmark Overskrifter

