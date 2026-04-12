Dronning Marys far, John Donaldson, er død

John Donaldson, far til dronning Mary, er afgået ved døden i en alder af 84 år. Han var kendt for sin støtte til sin datter og for sin tid som gæsteunderviser i Danmark.

I 2004 var der stor opmærksomhed i Danmark omkring John Donaldson s 'karisma og star quality', da han blev gæsteunderviser på Aarhus Universitet. Et arkivklip fra TV Avisen viser dengang en begejstret modtagelse. John Donaldson , dronning Marys far, blev modtaget næsten som en rockstjerne, da han i begyndelsen af 00'erne begyndte at undervise i matematik.

DR's journalist spurgte ham om hans reaktion på at blive betragtet som 'lidt af et sexsymbol' af danske kvinder, hvilket fik John Donaldson til at grine. Han svarede ydmygt og bemærkede, at han var mere fortrolig med rugby-spillere, der havde brækkede næser og store maver. Hypen omkring dronning Marys far var stor på daværende tidspunkt. Han havde også vakt opsigt, da han førte sin yngste datter, Mary Donaldson, op ad kirkegulvet i Vor Frue Kirke i København iført traditionel kilt den 14. maj 2004. Nu er han afgået ved døden i en alder af 84 år i hjembyen Hobart på Tasmanien, hvor familien flyttede til i 1960'erne.\John Donaldson efterlader sig børnene Jane, Patricia og sønnen John, foruden Mary. Han var gift med Susan Donaldson. Selvom John Donaldson tilbragte en stor del af sit liv på Tasmanien, og hans datter blev en del af det danske kongehus, bevarede de to et nært far-datter-forhold. Hans udstråling var præget af ro, og mange danskere husker ham som en rolig, besindig og stærk mand, der støttede sin datter. Faderen var en afgørende støtte for dronning Mary, da hun gik fra et anonymt liv i Australien til at blive en af de mest omtalte personer i Danmark. Thomas Larsen fortæller, at trods tusindvis af kilometer havde de et tæt forhold indtil hans død. John Donaldson, matematikprofessor og far til kronprinsesse Mary, deltog i et pressemøde på Århus Universitet den 18. maj (Foto: © Ernst Van Norde, Ritzau Scanpix). Han var en kæmpe støtte for sin datter, da hun tog beslutningen om at flytte til Danmark, og han flyttede selv til landet i en periode for at være der for hende, siger Thomas Larsen. Dronning Mary tog et billede af sin far den 23. marts, da de som kongepar besøgte Tasmanien i forbindelse med deres første statsbesøg i Australien (© Kongehuset). Ved kronprinseparrets bryllup i 2004 sagde John Donaldson, at han var stolt af sin kærlige datter, som var smuk både indvendigt og udvendigt. Han roste også kronprins Frederik som en intelligent, sporty og tiltalende ung mand. Kongehuset har ikke oplyst dødsårsagen, men en pressemeddelelse nævner, at han gennem længere tid havde været 'tiltagende mærket af sin alder'.\Dronning Mary har udtalt, at hendes hjerte er tungt, og at sorgen vil blive afløst af minder om kærlighed og taknemmelighed. John Donaldson var uddannet matematikprofessor og underviste i Aarhus og København sammen med sin hustru, Susan Donaldson. Udover at være en elsket far var han også en dygtig akademiker og en populær underviser, fortæller Thomas Larsen. Far og datter havde et særligt tæt forhold, da dronningens mor, Henrietta Donaldson, døde i en ung alder i 1997 i forbindelse med en hjerteoperation. John Donaldson fulgte sin datters liv og udvikling nøje, også børnebørnenes opvækst. Han var ikke en, der søgte offentligheden, og de seneste år har man ikke hørt meget fra ham. Hans død markerer enden på en æra og minder os om betydningen af familiebånd og støtte på tværs af kontinenter og livsforandringer. Hans bidrag til dronning Marys liv og til hendes rejse fra Australien til det danske kongehus vil forblive et vigtigt kapitel i historien om det danske kongehus





