Dronning Mary udtrykker taknemmelighed efter sin fars bortgang

Dronning Mary deler en rørende udtalelse, hvor hun takker for den overvældende støtte og varme, familien har modtaget efter hendes fars død. Hun reflekterer over sorgen og den taknemmelighed, hun føler for sin fars liv og arv.

Dronning Mary har nu selv sat ord på den sorg, der har præget hende og den kongelige familie efter bortgangen af hendes far, John Dalgleish Donaldson . I en dybfølt udtalelse, der blev delt fredag morgen på Kongehusets sociale medieplatforme, retter dronningen en varm tak til alle, der har vist dem opbakning i den svære tid. Den strøm af hilsner, blomster og varme tanker, der er kommet familien til gode i dagene efter dødsfaldet, har gjort et uudsletteligt indtryk på dronningen.

Udtalelsen lyder: Af hjertet tak for de overvældende mange hilsner, blomster og varme tanker i anledning af min fars død. Den oprigtige taknemmelighed skinner igennem, og understreger den betydning, støtten har haft for den kongelige familie i denne sorgens tid. Det er tydeligt, at dronningen værdsætter den medfølelse og omsorg, som er blevet vist dem. Tab af en forælder er en dybt personlig og smertefuld oplevelse, og den kollektive opbakning fra nationen kan være en stor trøst i sådanne øjeblikke. Det var søndag, at Kongehuset officielt meddelte, at John Dalgleish Donaldson var gået bort. Han afgik ved døden lørdag i Hobart på Tasmanien, dronning Marys fødeø. I dagene op til den officielle meddelelse delte dronningen allerede personlige tanker om sin sorg, der stod tydeligt frem. Når den første, tunge sorg aftager, forventer dronningen, at det især vil være kærligheden og en dyb taknemmelighed, der vil blive stående for alt det, hendes far har givet og lært hende gennem et langt liv. John Dalgleish Donaldson var mere end blot en far; han spillede en central og mindeværdig rolle i et af de mest ikoniske øjeblikke i nyere dansk kongehistorie, et øjeblik som vil blive husket af mange. Hans indflydelse og betydning rækker således langt ud over det personlige plan. Kongehuset har tidligere oplyst, at dronningens far gennem længere tid havde været mærket af sin alder. Dronning Mary nåede at besøge ham senest i marts, hvor de tilbragte flere gode og nærværende stunder sammen. Disse øjeblikke har utvivlsomt stor værdi for dronningen nu, hvor hun mindes sin far. Den seneste udtalelse fra dronningen vidner om en familie i dyb sorg, men også om en stærk og dyb taknemmelighed for den enorme støtte, der har omgivet dem i dagene efter det store tab. Den kongelige families evne til at udvise taknemmelighed midt i sorgen er et bevis på deres styrke og sammentømrede bånd. Dronning Marys ord sender et klart signal om, at selv i de sværeste personlige stunder, kan fællesskab og medmenneskelighed være en uvurderlig kilde til styrke. Hendes åbenhed omkring sin sorg og taknemmelighed giver også offentligheden et indblik i de mere personlige aspekter af det kongelige liv, hvilket kan skabe en endnu tættere forbindelse mellem monarken og hendes folk. Denne tid med sorg vil utvivlsomt være præget af refleksion over John Dalgleish Donaldsons liv og arv, og hvordan han har formet den kvinde, der i dag bærer Danmarks krone





