Dronning Margrethes seneste indlæggelse vækker international opmærksomhed

Dronning Margrethes seneste indlæggelse har vakt stor interesse hos internationale medier, da den sker mindre end en uge efter, at dronningen blev udskrevet fra Rigshospitalet. Nyheden om indlæggelsen kommer kort tid efter, at dronning Sonja af Norge led af hjerteflimmer og blev tvunget til at aflyse sine royale pligter. Kongen besøgte sin mor på Rigshospitalet samme dag, og mandagen efter blev dronning Margrethe indlagt for anden gang denne måned.

Nyheden om dronning Margrethes indlæggelse kommer kort tid efter, at hendes royale veninde dronning Sonja af Norge led i sidste uge af hjerteflimmer og blev tvunget til at aflyse sine royale pligter. Kongen nåede akkurat at krydse målstregen ved Royal Run, inden den fremmødte presse spurgte ind til morens indlæggelse. Mandag blev dronning Margrethe indlagt for anden gang denne måned. Hun blev behandlet, efter en CT-skanning viste en større blodindsamling i hofteregionen grundet et tidligere fald.

Kongehuset oplyste, at Margrethe havde det godt efter omstændighederne, men dog ville være indlagt i et par dage





