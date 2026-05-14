Dronning Margrethe har været indlagt på Rigshospitalet i København med hjertekramper som årsagen til hendes pludselige indlæggelse. Eksperter advarer om en voldsom sæson, hvor hundredetusindvis af danskere kan blive hårdt ramt. Hun vil forblive på hospitalet over weekenden, og lægerne planlægger at udføre yderligere tests og holde hende under streng observation i de kommende dage.

Nyt kæmpestudie afslører stor forskel: Mænd har markant højere risiko for kræft end kvinder. Danmarks tidligere monark, dronning Margrethe, er i øjeblikket under lægelig behandling.

På trods af den skræmmende nyhed tilbød hoffet en beroligende opdatering. Den seksogfirsårige kongelige har for nylig stået over for store livsændringer. Den 14. januar 2024 abdicerede hun officielt tronen efter toogfemtive år ved magten. Hun overdrog de tunge forpligtelser til sin søn, kong Frederik X. Beslutningen chokerede mange borgere dengang, da hun tidligere havde lovet at regere hele livet.

Alligevel gav valget mening for dem, der fulgte hendes fysiske kampe. Hendes seneste medicinske historie omfatter nogle store forhindringer. I februar 2023 gennemgik hun en omfattende operation i ryggen. Specialister brugte timer på at reparere skaderne på hendes rygsøjle.

Operationen var vellykket, men den krævede en brutal og langvarig genoptræningsperiode. Hun aflyste utallige officielle pligter, mens hun lærte at gå komfortabelt igen. Den fysiske belastning skubbede hende i sidste ende mod pension. Nu, hvor hun står over for en ny forhindring med sit hjerte, håber den danske offentlighed på endnu en gnidningsfri bedring





