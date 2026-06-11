Dronning Margrethe vender tilbage til sine royale forpligtelser efter to indlæggelser

Dronning Margrethe, der har været sygemeldt efter to indlæggelser, vender tilbage til sine royale forpligtelser med en hidtil uset rollator og sin trofaste gravhund. Hun deltager i uddelingen af prins Henrik Prisen på Fredensborg Slot, hvor hun er til stede sammen med sin gravhund Tilia.

Med en hidtil uset rollator og sin trofaste gravhund er dronning Margrethe vendt tilbage til sine royale forpligtelser, to uger efter sine indlæggelser. Hjemme på Fredensborg Slot deltager hun således i uddelingen af hendes salige ægtemand prins Henriks pris.

Dronning Margrethe er til stede ved uddelingen af Prins Henrik Prisen på Fredensborg Slot, torsdag den 11. juni 2026. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Det er dronning Margrethes første royale forpligtelse siden, hun blev sygemeldt, beordret til at tage den med ro, efter hele to indlæggelser i streg. Normalt er den 86-årige dronning kun blevet set bruge stok. Men nu har hun altså gjort som sin salige mor dronning Ingrid og fundet en rollator frem til at hjælpe med balancen.

Dronning Margrethes gravhund Tilia var med til prisuddelingen hjemme på Fredensborg Slot. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Ikke mindst var dronning Margrethe ledsaget af sin trofaste gravhund Tilia, som overraskede de fremmødte til hædersprisen ved at komme trissende ind. Her var hun indlagt i fem dage efter en behandling for en større blodansamling ved hoften efter et tidligere fald.

Få dage forinden den indlæggelse var den 86-årige dronning indlagt i seks dage med hjertekramper, hvor hun fik foretaget en ballonudvidelse af kranspulsåren. Dronning Margrethe måtte da også for nylig aflyse sin deltagelse ved fejringen af den nye Storstrømsbro, der er blevet opkaldt efter hende





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