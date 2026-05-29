Dronning Margrethe udskrevet: Planlagt tilbage på travl agenda allerede næste uge

Efter to indlæggelser på få dage er den 86-årige dronning Margrethe blevet udskrevet fra Rigshospitalet. Kongehuset har allerede annonceret, at hun forventes at deltage i begivenheder allerede fra lørdag, herunder indvielsen af Storstrømsbro, mens der tages forbehold for aflysninger baseret på en løbende vurdering af hendes sundhed.

Ifølge en pressemeddelelse fra Kongehuset er den 86-årige dronning Margrethe fre. udskrevet fra Rigshospitalet efter den anden indlæggelse inden for kort tid. Hun var første gang indlagt i seks dage efter hjertekramper, hvor der blev foretaget en ballonudvidelse af kranspulsåren.

Herefter blev hun mandag indlagt igen i fem dage på grund af en større blodansamling ved hoften, der var en følge af et tidligere fald. Trods den hurtige udskrivning og fortsat svækket tilstand indikerer Kongehuset allerede nu, at dronningens kommendeRoyalforpligtelser vil blive vurderet løbende. Der er endnu ingen ændringer i allerede annoncerede officielle tilstedeværelser, men der tages forbehold for mulige aflysninger.

Allerede på lørdag den 6. juni har dronningen sin næste planlagte opgave, hvor hun skal deltage i indvielsen af den nye Storstrømsbro på Falster, der skal hedde Dronning Margrethe IIs Bro. Dertil kommer en invitasjon til en fest i Helsingør tirsdag den 2. juni, selvom Kongehuset i øjeblikket kun kan henvise til en tom plads i den kongelige kalender for denne dato.

Disse begivenheder markerer, at dronningen, som netop har fejret sin 76-årige regentskabsjubilæum, allerede skal tilbage på den royale scene. Det vækker stor opmærksomhed, om hun kan klare den travle program, og hendes sundhedstilstand vil formentlig fortsat være et emne af stor folkelig og medieinteresse. Forudsætningen for, at hun kan deltage, er, at hun får tilstrækkelig hvile og recovery efter de to seneste indlæggelser.

Det placements, at Kongehuset har valgt at annoncere planerne så hurtigt efter udskrivning, tyder på et ønske om at vise normalitet og fortsat aktivitet, samtidig med at man forsigtigt holder døren åben for tilpasninger. Dronningens aldre og de to akutte indlæggelser har sat fokus på royal familiens fremtid og på, hvor længe den siddende monark kan fortsætte sine pligtopfyldende opgaver.

Dronning Margrethe, der har regeret i 52 år, har traditionelt haft en meget aktiv rolle, og eventuelle ændringer i hendes program vil blive fulgt tæt af danskerne og internationalt.





