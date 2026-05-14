Dronning Margrethe indlagt på Rigshospitalet med hjertekrampe

Dronning Margrethe blev torsdag eftermiddag indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe. Hun vil blive indlagt hen over weekenden til observation og yderligere undersøgelser. Hjertekrampe skyldes hovedsageligt forkalkning i hjertets kranspulsårer, forklarer forskningschef i Hjerteforeningen Gunnar Gislason.

Dronning Margrethe blev torsdag eftermiddag indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe. Hun vil blive indlagt hen over weekenden til observation og yderligere undersøgelser. Den 86-årige dronning er træt, men ved godt mod , og kongehuset vil melde ud, når der er nyt.

Hjertekrampe skyldes hovedsageligt forkalkning i hjertets kranspulsårer, forklarer forskningschef i Hjerteforeningen Gunnar Gislason. Behandlingen vil ifølge Gislason i de fleste tilfælde være blodfortyndende og kolesterolsænkende medicin. Dronningen har gode muligheder for at komme sig, vurderer Gislason. Dronning Margrethe var sidst indlagt i maj 2025 efter en forkølelse, og året før var hun indlagt efter et fald.

I 2023 gennemgik hun en rygoperation og var sygemeldt fra de kongelige pligter. Dronning Margrethe meddelte i sin nytårstale 31. december 2023, at hun ville træde tilbage og overlade tronen til sin søn





Dronning Margrethe indlagt med hjertekramper: Så længe skal hun blive på hospitalet

