Dronning Margrethe indlagt på Rigshospitalet, FC Midtjylland spiller pokalfinale, fejlfyldte busser hos Herning Turist

Dronning Margrethe er blevet indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe, mens FC Midtjylland spiller pokalfinale i Parken mod FC København. Derudover er der historier om fejlfyldte busser hos Herning Turist.

Rikke Michelsen købte søndag en gave til sin mor på mors dag, men hun nåede aldrig selv at få glæde af den, inden den var forsvundet.

Dronning Margrethe er torsdag eftermiddag blevet indlagt på Rigshospitalet på grund af hjertekrampe, og hun vil være indlagt hen over weekenden til observation og yderligere undersøgelser. Anne Fabricius havde egentlig bare oprettet en profil på instagram mest for sjov og for sin egen skyld. Men følgerne strømmer til, og de elsker at være en del af hendes online fællesskab.

Prognoserne melder om regn i løbet af 6. etape i Giro 'italia, men Michael Valgren håber i den grad, at det er tørt, når rytterne rammer målbyen Napoli. For hvis først de fedtede gader – hvor der mange steder ligger olie – bliver våde, kan det ende i kaos. - Jeg håber, at det bare er nogenlunde tørt i Napoli, for ellers er det spejlhamrende glat. Det er ikke noget, jeg ville sende min værste fjende ud i.

Så jeg håber, at vi kan passe på hinanden, og så må vi se, hvad der sker, siger Valgren til TV 2 Sport. Med regnen i dag kan det godt være glat, så det vigtigste er selvfølgelig bare at komme sikkert igennem og ikke tabe tid, siger Vingegaard til TV 2 Sport og feltet.dk.

Skuespiller Brian Lykke, der oprindeligt kommer fra Silkeborg, har en datter, der har været i behandling i sundhedsvæsenet i seks-syv år, og familien kan ikke forstå, hvordan der efter så lang tid stadig bliver stillet de samme rutinespørgsmål. Historier om fejlfyldte busser hos Herning Turist har affedt mange reaktioner og tips her i blandt Victoria Toft Møllers oplevelse, hvor hendes bus mistede et dæk i høj fart.

Når FC Midtjylland sidst på eftermiddagen spiller pokalfinale i Parken mod FC København, vil flere end 16.000 FCM-fans være på plads i nationalarenaen. De mange tilhængere, som har købt deres billet gennem FC Midtjylland, kommer fra hele 262 forskellige postnumre fordelt i hele Danmark. FCK-fans har brugt natten til torsdag på at drille FCM-spillerne, der overnattede på Hotel Bella Sky i København. Således blev der affyret fyrværkeri ude foran hotellet.

Det bekræfter FC Midtjylland overfor. Personalet på Circle K på Fredensborggade i Silkeborg havde onsdag formiddag en ubehagelig oplevelse. Klokken 10.06 kom en maskeret mand ind i butikken og truede personalet for at få udleveret cigaretter. - Gerningsmanden truede med en kniv og fik udleveret nogle cigaretter, hvorefter han flygtede fra stedet på en sort cykel, fortæller vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Andreas Andersen.

Politiet rykkede hurtigt ud med både patruljer og hunde, men det lykkedes ikke at finde gerningsmanden. - Det er en sag, vi rigtig gerne vil have opklaret. Det sker ikke så ofte, at vi har de her meget alvorlige sager, siger vagtchefen. Står det til Bjarne Riis er det en fordel, at Jonas Vingegaard nu er over seks minutter bagud i den samlede stilling i Giro d'Italia





