Dronning Margrethe indlagt på Rigshospitalet efter fald

Dronning Margrethe er blevet indlagt på Rigshospitalet efter et tidligere fald og komplikationer herfra. Kongefamilien forsøgte at holde fokus på Royal Run, selvom situationen var bekymrende.

Mandag var tusindvis af danskere samlet til Royal Run rundt omkring i landet, hvor solen skinnede, og stemningen var præget af smil, motion og festlige oplevelser.

Men midt under den populære løbefest kom en melding fra Kongehuset, som hurtigt ændrede fokus for mange. Dronning Margrethe var blevet indlagt på Rigshospitalet som følge af komplikationer efter et tidligere fald, og nyheden skabte hurtigt bekymring blandt de fremmødte og de mange, der fulgte dagen hjemmefra.

Her blev han mødt af spørgsmål om sin mors tilstand efter kongehusets melding om, at den tidligere regent havde fået behandlet en større blodansamling i hofteregionen.

“Jeg har en rimelig sej mor, som ikke behøves løbe,” sagde kong Frederik med et smil efter løbet gennem hovedstaden. Flere deltagere ved Royal Run fik først nyheden om indlæggelsen, da de krydsede målstregen. Samtidig forsøgte kongefamilien at holde fokus på arrangementet, selvom situationen tydeligt fyldte i baggrunden. Dronning Mary deltog selv i Royal Run i Helsingør, hvor hun efterfølgende bekræftede, at dronning Margrethe havde været igennem et mindre indgreb.

“Det er et lille indgreb for et tidligere fald, og det er gået godt, og hun er i de bedste hænder,” lød det fra dronningen. Iføge Kongehuset viste en CT-scanning en større blodansamling i hofteregionen, og derfor ventes den 86-årige dronning at være indlagt i flere dage endnu. Det er anden gang på kort tid, at dronning Margrethe er indlagt på Rigshospitalet.

De senere år har den tidligere regent flere gange været ramt af helbredsproblemer, blandt andet da hun gennemgik en større rygoperation i 2023





